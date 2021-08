IMA TEŠKU UPALU PLUĆA! Potpuno zdrav dečak (15) zbog korone na Institutu za majku i dete

Kardiolog pedijatar Vladislav Vukomanović istakao je da nije zaštićena ni populacija potpuno zdrave dece.

Petnaestogodišnji dečak zaražen virusom korona primljen je pre oko nedelju dana na Institut za majku i dete sa teškom upalom pluća.

- Otvorili smo korona deo na Institutu za majku i dete. To je jedan manji deo klinike, funkcioniše kao što je bilo u prethondnim talasima. Brzo smo reaktivirali i kapacitete, i opremu i ljude i organizaciju. Trenutno je hospitalizovano dva deteta, pre toga je bilo još sedmoro dece koja su otpuštena kući bez većih problema i bez teže forme bolesti. Pre možda sedam dana je primljen 15-godišnji dečak sa teškom pneumonijom. On je normalnog indeksa telesne mase, morao je da dobije antivirusne lekove. Nije zaštićena ni populacija potpuno zdrave dece bez ikakvih komorbiditeta i to je ono što nas zabrinjava - kaže za RTS Vladislav Vukomanović, kardiolog pedijatar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta.

On dodaje da je moguće da će početak škole da donese novi talas zaraženih.

- Svaki zaraženi koji je registrovan PCR testom iza sebe odstavlja mogućnost bar dva do tri puta više zaraženih, pogotovo sa delta sojem koji je transmisivniji. Polazak dece u školu ne obećava da će doći do smanjenja broja obeolele dece. Treba računati na porast broja zaražene dece. Da li će to ići do toga da neke mere moraju da se prekomponuju ili uvedu nove, to ćemo videti, ali je velika verovatnoća da će se to desiti - dodaje.

Prema dosadašnjoj statistici, od virusa korona oboleva oko pet odsto dece od nula do 10 godina, kao i 12,8 odsto onih od 10 do 20 godina starosti.

- To pokazuje da obolevaju oni koji nisu vakcinisani, a to je sad populacija dece, koja je ostala nevakcinisana. Vakcinacija dece od 12 do 18 godina ide sporo, ali treba ispoštovati i ubrzati tu proceduru vakcinacije dece u tom uzrastu. Oni su sigurno zasad najveća meta za zaražavanje i ispoljavanje bolesti, a kako će je ispoljiti to se ne zna. Mogu da budu bez simptoma, ali i da imaju pneumoniju, odnosno tešku upalu pluća ili da razviju multisistemski inflamatorni sindrom od kog je u sad umrlo nekoliko stotina dece - zaključuje Vukomanović.