PROVALILI JE NA AERODROMU! Lažirala kovid potvrdu, a nije umela ni da pogodi ime vakcine!

Kloi Mrozak uhapšena je u Honoluluu kada je vlastima na međunarodnom aerodromu pokazala lažnu potvrdu o vakcinaciji kako bi izbegla obavezni 10-dnevni karantin, prenose američki mediji.

Mrozak je "provaljena" kada su aerodromski službenici primetili da je pogrešno upisala ime vakcine. Naime umesto "moderna", Mrozak je imala potvrdu da je vakcinisana "maderna" cepivom protiv kovida. Daljom proverom, utvrđeno je da se Mrozak nikada nije vakcinisala.

A woman who was arrested in Hawaii for falsifying her vaccination card in order to comply with state travel regulations appears to have written "Maderna" instead of "Moderna" on it: pic.twitter.com/DbeoPZCmFA