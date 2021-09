SVE O 'MAGIČNOM METKU' ZA KORONU: Kako ovaj lek funkcioniše i zašto se ne treba radovati prerano!

Otkad je Benjamin Netenjahu, premijer Izraela, nazvao lek protiv kovida-19 koji proizvodi ta zemlja "čudotvornim", oči svetske javnosti su uprte u istraživanja izraelskih stručnjaka. Osim toga, pojavila se informacija i da Srbija planira da, ukoliko pokaže delotvornim, ovaj lek uvrsti u svoju standardnu terapiju za lečenje kovida.

Lek EXO-CD24 razvio je tim čuvene i vodeće izraelske bolnice "Suratski medikal centar" iz Tel Aviva, sa profesorom Nadirom Arberom na čelu, a daje se inhaliranjem. Otprilike 93 odsto pacijenata zaraženih korona virusom sa ozbiljnom kliničkom slikom, lečenih u nekoliko grčkih bolnica ovim lekom, otpušteno je za pet dana ili manje.

Ispitivanje druge faze potvrdilo je rezultate prve, koja je sprovedena u Izraelu prošle zime, a 29 od 30 pacijenata sa umerenom do teškom kliničkom slikom se oporavilo u roku od nekoliko dana.

- Do danas nismo registrovali značajne nuspojave ni kod jednog pacijenta - rekao je prof. Nadir Arber koji je učestvovao u istraživanju.

Istraživanje je sprovedeno u Atini jer Izrael nije imao dovoljno relevantnih pacijenata. Glavni istraživač bio je grčki komesar za korona virus, prof. Sotiris Tsiodras. Arber i njegov tim, uključujući dr. Širan Šapira, razvili su lek zasnovan na molekulu koji profesor proučava 25 godina pod nazivom CD24, koji je prirodno prisutan u telu.

Arber je objasnio da je glavni uzročnik kliničkog pogoršanja prekomerna aktivacija imunološkog sistema, poznata i kao citokinska oluja. U slučaju pacijenata sa COVID-19, sistem počinje da napada zdrave ćelije u plućima. Tako da lek EXO-CD24, najjednostavnije rečeno, "radi" na principu sprečavanja nastaka citoksinske oluje u organizmu obolelog.

Sudeći prema onome što objavljuju izraelski i grčki naučnici čini se da potencijalno gledamo u oči rešenju za globalnu pandemiju. Nešto slično je još u martu ove godine izjavio i predsednik Brazila Žair Bolsonaro koji je najavio da je njegova zemlja zainteresovana za testiranje ovog leka, ali u obliku spreja.

Tako se čini da je i Srbija jedna od zemalja koje su više nego zainteresovane za lek, pa smo stali u red za izraelski "magični metak protiv kovida" sa drugim državama.

Srbija je od početka epidemije pratila razvoj i menjanje terapija za lečenje kovida 19 u vodećim državama sveta i u svoj protokol lečenja te bolesti uvodila najsavremenije terapije, bez obzira na cenu. Budući da su početna klinička ispitivanja pokazala da je EXO-CD24 efikasan i bezbedan, da o tome bruji ceo svet i čeka završetak studije, zainteresovani smo da nabavimo i taj lek kada bude registrovan i sprečimo najgore kod teških kovid pacijenata - rekao je izvoriz Kriznog štaba.

Ovaj lek čudnog naziva, EXO-CD24, iako je još u fazi ispitivanja već sada nazivaju "magičnim metkom" protiv korone, ali da li je on baš "čudotvoran" i "magičan"?

U to baš nije uveren prof. dr Radan Stojanović, klinički farmakolog. On smatra da je veoma pohvalno što lek u prve dve faze testiranja daje dobre rezultate, ali ovaj lek treba da pređa još dug put dok prođe sva neophodna testiranja pa sve do kovid bolnica gde će se davati najtežim pacijenatima.

- On sada daje neke dobre rezultate, ali daleko smo od toga da ga proglasimo "magičnim" i "čudotvornim". Kliička ispitivanja još traju. Za sada su rezultati dobri, ali je prerano da se radujemo - rekao je dr Stojanović.

On napominje i da ukupno postoje četiri faze ispitivanja koje svaki lek treba da prođe pre nego što se nađe u primeni.

- Generalno postoje četiri faze kliničkog ispitivanja, a posle urađene treće faze se skupljaju rezultati i podnosi se dokumentacija određenim regulatornim telima. U Americi je to na primer FDA, a u Evropi - Evropska agencija za lekove. Dakle, njemu predstoji još jedna faza, a onda procena efikasnosti na što većem broju ljudi. Jer sa svakom fazom više ljudi je uključeno u istraživanje i za razliku od zdravih dobrovoljaca u prvoj fazi, već u drogoj i trećoj fazi imate već ljude sa komrbiditet, odnosno drugim oboljenjima. Pokušava se da se stekne utisak o efektima nekog leka na što široj populaciji, koji boluju od različitih bolesti. Tako da nismo na kraju puta kada je taj lek u pitanju - objašnjava profesor farmakologije.

On napominje i da ne treba zaboraviti da je pravo rešenje za suzbijanje pandemije vakcinacija jer ovaj lek potencijalno može da izleči već teško bolesne pacijente, ali ne i da pruži preventivu od kovida-19.

- Očigledno da je proces vakcinacije usporen. Nema dovoljno vakcina u celom svetu i pokušava se da se pristupi na neki drugi način tim pacijentima. Ovo je sada terapija, a ne prevencija. Plaši me da zbog takvog nazivanja leka "čudotvornim" ljudi ne pomisle da ne mora više niko da se vakciniše ni da nosi masku - ističe Stojanović

Profesor napominje i da lekova ovog tipa koji treba da suzbiju citoksinsku oluju postoji mnogo u svetu, odnosno, razni naučni instituti pokušavaju da razviju svoj medikament. Svi oni su u različitim stadijumima istraživanja.

- Ovo jeste samo jedan od takvih lekova. Kada je krenula korona mi smo imali stare antivirusne lekove kojima smo vršili prenamenu. Davali su se za druga virusna oboljenja, a onda smo ih probali i sa kovid pacijentima. Sada se pojavljuju stalno neki novi. Mnogo je tu kandidata za novu, dobru terapiju i na kraju ćemo videti šta će biti od toga. Ispituje se na stotine lekova u različitim fazma. Naravno, ne treba zanemariti dobre rezultate, ali ne treba se ni prerano radovati. Polako - zaključuje profesor Stojanović.

Sličnog stava je i dr opšte medicine Milena Turubatović.

- Mnogo smo lekova promenili u protokolima lečenja kovida. Sve ono što prođe tri faze ispitivanja i što uđe u naš protokol - mi možemo da prihvatimo. Tako da ukoliko se pokaže i posle treće faze kliničkog testiranja kao korisno, onda će taj lek svakako biti dobrodošao, ali za sada mi ne možemo uopšte da računamo na njega. Mnogo je takvih lekova koji su imali povoljne rezultate, ali se do kraja nisu pokazali da su ipak za korišćenje - rekla je Turubatović.

Kako radi ovaj lek?

A šta je zapravo EXO-CD24 i kako funkcioniše, objašnjava prof. dr Zoran Todorović, klinički farmakolog.

- EXO-CD24 je inovativni lek protiv citokinske oluje kod kovid pacijenata. Upravo je uspešno prošao prvu i drugu fazu kliničkih ispitivanja, tako da znamo da je bio efikasan i bezbedan u maloj grupi ispitanika. Treća faza će se završiti u Izraelu do kraja 2021. Za sada, efikasnost mu je oko 90 odsto, odnosno toliko pacijenata sa teškom formom kovida moglo je da bude otpušteno iz bolnice za pet dana pošto su primali EXO-CD24. Do sada je davan odraslim hospitalizovanim pacijentima starosti između 18 i 80 godina sa pozitivnim PCR testom i teškom formom bolesti koji još nisu na mehaničkoj ventilaciji - kaže prof. Todorović i dodaje da bi lek trebalo da se inhalira jednom dnevno tokom pet dana.

Lek se, kako navodi, sastoji iz CD24 proteina, koji je ubačen u egzozome.

Protein CD24 sprečava nastanak citokinske oluje, koja se javlja kod pet do osam odsto pacijenata sa kovidom. Direktno se inhalira, pa odmah dospeva na mesto dejstva. Egzozomi su izuzetno male vezikule koje se odvajaju "pupljenjem" sa ćelijske membrane i služe u prenosu signala između ćelija, to je kao da dve ćelije razgovaraju preko mobilne mreže. Signali su proteini i masti koje se nalaze u egzozomima, dakle njihov sadržaj. Mogu da budu korisni u dijagnostici nekih oboljenja, npr. kod maligniteta, srčane ili bubrežne slabosti, a koriste se i u terapiji - objasnio je prof. Todorović.