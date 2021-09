REVOLUCIJA U BORBI PROTIV KORONE! Da li su naučnici pronašli rešenje za teže obolele kovid pacijente?

Prema podacima Univerziteta Dzon Hopkins do sada je u svetu zaraženo blizu 220 miliona ljudi,a preminulo više od 4,5 miliona. Dato je više od 5,4 milijardi doza vakcina.

Bolnice u Srbiji su sve punije kovid pacijentima ,a klinička slika pacijenata sve teža. Devedeset pet odsto hospitalizovanih je nevakcinisano, a prema zvaničnim podacima na intenzivnoj nezi nema nijednog vakcinisanog bolesnika. Jedini spas je vakcina.

I pored sprovodjenja imunizacije Covid 19 je postao globalni problem i logično je da se pokušava pronaći najbolji i najdelotvorniji postupak kako bi zaustavili širenje SARS-COV-2 i tako razvili optimalan tarapeutski postupak u njihovom lečenju. U potrazi za uspesnim načinom suzbijanja i lečenja bolesti koji izaziva korona virus tim izraelskih naučnika iz Bonus BioGroup-e, grupa američkih naučnika iz kompanije Sorrento Therapeutics, kao i tim hrvastskih naučnika iz Specijalne bolnice Sv.Katarina objavili su rezultate uspešnog lečenja pacijenata sa teškom kliničkom slikom ,uzrokovanom Covidom -19,uz pomoć (Mesenchymal Stem Cells - MSCs) mezenhimalne matične ćelije ,koje se danas smatraju jednim od najvećih izazova moderne medicine.

Mezenhimalne matične ćelije (MSCs) su multipotentne ćelije koje imaju mogućnost diferenciranja u laboratorijskim uslovima u različite tipove ćelija,specifičnog tipa tkiva ( mišićne ili masne ćelije,koštane ćelije,hrskavice itd.) Važna karakteristika je njihova sposobnost da primaju signale specifičnih faktora tkiva koji se luče na mestu povrede ili defekta u telu.Privučeni ovim parakrinim faktorima putuju do mesta i popravljaju oštećeno tkivo.Mezenhimalne matične ćelije sa ovim osobinama i niskim apoptotičkim potencijalom,kao i velikom proliferativnom stopom došle su u fokus regenerativne medicine - objašnjava dr Milena Genčić.

Ono što mezenhimalne matične ćelije (MSCs) čini posebno atraktivnim je činjenica da se mogu izolovati iz različitih tkiva i u ogromnom broju,koristeći minimalno invazivne postupke,koji se mogu izvesti pod lokalnom anestezijom.Prvi put otkrivene su u kostanoj srzi,a do sada su izolovane iz različitih tkiva,uključujući masno tkivo,amnionsku tečnost,pupčanu vrpcu,endometrijum,zubno tkivo itd. Literatura posebno ističe da se ove ćelije ne mogu transformisati u maligne ćelije ,niti mogu stimulisati ćelije organizma da postanu maligne.To je navedeno u nedavno objavljenom radu kolega Mayo Clinic.

Diferencirane mezenhimalne maticne celje (MSCs) mogu se aplicirati lokalno ili sistemski . Ovaj novi pristup u tkivnom inzinjeringu i regenerativnoj medicini (MSCs) mi vec koristimo u vaskularnoj hirurgiji istice dr Milena Genčić, najčešće za razlicite ishemijske poremećaje,bolest perifernih artrija,kritična ishemija udova,najnaprednija klinicka faza perifernih arterijskih bolesti. Prva prijavljena studija koristila je lokalnu intramuskularnu primenu MSCs dobijenih iz pupčane vrpce kada je uočeno poboljšanje vremena oporavka ulkusa,pojačana perfuzija,ublaženi simptomi bolova u mirovanju.Isto tako dobre rezultate je dala Intramuskularna primena autologim MSCs iz kostane srži ,koja je rezultirala ubrzavanjem zarastanja ulkusa i poboljsala distancu bez bolova,dok se lečenje autolognim masnim tkivom pacijenata sa Birgerovom bolescu i dijabetičnim stopalom,manifestovalo poboljšanjem udaljenosti klaudikacije pri hodanju,stvaranje kolateralnih sudova ,zarastanje rana ,posebno ublažavanje bolova,kao i mogućnost uspostavljanja procesa angiogeneze (odnosno stimulisu stvaranje novih krvnih sudova) kaze dr Milena Genčić sa vaskularne hirurgije.

Nedavno objavljena meta-analiza u časopisu Stem Cells Translational Medicine pokazala je da u svim obradjenim kliničkim studijama ,sistemska (intravenska) aplikacija MSCs nije dala nikakve značajne nuspojave,dok su eventualne blage nuspojave spontano nestale.Najvažnije je da su sve dosadašnje studije utvrdile kao i nedavna mata-analiza na 2696 pacijenata da je intravaskularna aplikacija MSCs potpuno sigurna za kliničku primenu.

Upravo ovaj način aplikacije dao je dobre rezultate kod teškog oblika kovida sa (ARDS).Zapravo preterana reakcija našeg imunog sistema u sklopu SARS-COV-2 infekcije moze postati ne kontrolisana i prekomerna sto predstavlja glavni učinak pokretnja kaskadnih promena koje mogu dovesti do sistemskog multiorganskog oštećenja i na kraju akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) koji predstavlja difuzno zapaljensko oštećenje pluća i povećanu propustljivost krvnih sudova,sto dovodi do destrukcije i formiranja ožiljnog tkiva. Jedan od mehanizma nastanka vezan je za delovanje citokina odgovornih za regulaciju naseg imunog sistma i imunskih reakcija, a tzv . ’citokinska oluja’ je ona koja uvodi pacijenta u teži oblik bolesti .Naime zbog aktivacije alveolarnih makrofaga i drugh zapljenskih ćelija poput leukocit,oslobadja se niz pro-upalnih faktora koji oštećuju endotel kpilara kao i epitel alveola,na taj način zahvataju medjuprostor izmedju plućnih alveola i krvnih sudova tj intersticijum te se remetini adekvatna razmena gasova ,samim tim i zasićenost tkiva kiseonikom.

Ključno je da MSCs prilikom sistemske aplikacje dolaze na mesto upale ili oštećenog tkiva.Tako i do plućnog tkiva gde ostanu zarobljene u plućnim kapilarma,sto je povoljno svojstvo obzirom na njihovo lokalno delovanje pa na tim mestima sekrecijom oslobadjaju brojne bioaktivne faktore.MSCs se pripisuje imunomodulatorno i antiinflmatorno dejstvo putem citokina i hemokina ko što su IL-10,TGF-beta,prostaglandin E2 (PGE2) i drugih.Njihovo regenerativno dejstvo uključuje regenerciju epitela i endotela krvnih sudova ,čije je ostećenje u obolelih od COVID-19 ključni razlog oštećenja tkiva te sprečavaju apoptozu (programiranu smrt ćelija) samim tim i stvaranje oziljka.Ovaj učinak se ostvaruje putem brojnih faktora uključujući EGF, PGE2, KGF, VEGFA, HGF, itd.Kao i važna uloga stimulacije M2 makrofaga potrebnih za popravku tkiva,za razliku od M1 mkrofga koji su neophodni za detekciju virusa i pokretanje upalnog procesa na početku infekcije.Klinički se to manifestuje snižavanjem vrednosti protein akutne faze zapaljenja C-reaktivnog protein (CRP) koje proizvodi jetra,D-dimera sastojka razgradnje fibrinskog ugruška.Pored ostalih to su dva glavna sastojka kod obolelih od COVID-19, što samo po sebi puno govori.Antimikrobni efekat MSCc ostvaruju putem proizvodnje katelicidina LL-37 i lipokalina LCN-2.Upravo navedene sposobnosti MSCs su ključne kod pacijenata sa teškim oblikom COVID-19 i razvijenim (ARDS) navodi dr Milena Genčić.

Iz tih razloga vest koju je objavio The Jerusalem Post da je izraelsko Ministarstvo zdravlja odobrilo proširenje inovativnog oblika lečenja aktiviranim mezenhimalnim matičnim ćelijama izazvalo veliko interesovanje .Odluka je usledila nakon sto su preliminarni rezultati u bolnici Rambam Health Care Campus pokazali da je 15 od 17 bolesnika sa teškim oblikom Covid-19 otpusteno sa lecenja dan nakon sto su primili poslednju dozu terapije.Svi su imali znacajnu redukciju upalnih procesa u plućima,u periodu pet dana nakon zadnje doze leka.Saturacija pacijenta je bila povišena i zadovoljavajuća,samim tim se funkcija pluća vratila u normalu mesec dana nakon lečenja.

Veruje se da bi rezultati lečenja najtežeg oblika COVID-19 metodom mezenhimalnim matičnim ćelijama bio mnogo delotvorniji kada bi se lečenje započelo još u ranoj fazi ,pre pojave akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS),tada bi zapravo njihov antiinflamatorni,imunomodulatorni i regenerativni potencijal došao do punog izražaja.Dobro je što se trenutno u svetu sprovodi preko sedamdeset kliničkih ispitivanja kako bi se u potpunosti utvrdila bezbednost i delotvornost ove inovativne metode- ističe dr Milena Genčić.