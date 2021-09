'RAZMIŠLJAMO DA DECU TESTIRAMO DVA PUTA NEDELJNO' Ružić i doktor Kon otkrili koji će se model nastave primenjivati u Srbiji (VIDEO)

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Branko Ružić je za televiziju Pink izjavio da u Beogradu onlajn nastavu zbog epidemioloških mera trenutno prati 379 učenika.

Ministar Ružić rekao je jutros da se razmišlja da i Srbija uvede testiranje učenika dva puta nedeljno, kao što se to radi u Nemačkoj.

On je za Pink podsetio da sada ako je 10 odsto odeljenja zaraženo, ceo razred prelazi na onlajn nastavu 10 dana, i dodao da je u Nemačkoj taj procenat 20 odsto. Istakao je da situacija u školama nije alarmantna, da za sada nema klastera što nije nemoguće da će da se dogodi ali da vaspitno-obrazovni sistem neće stati.

- Mislim da smo zaista kao obrazovni sistem pokazali da u njemu nema mesta za veću transmisiju virusa i u prethodnoj školskoj godini. Ovu smo krenuli na tradicionalan način, po principu semafora, naravno, biće nijansiran u skladu sa promenama na terenu. Ono što zasigurno ne treba izazivati u javnosti to je da je situacija u školama alarmantna. Brojke skaču i u opštoj populaciji, ali u školama generalno stanje nije uopšte alarmantno, i kada čujete da je 379 odeljenja prebačeno na onlajn, a niko ne pita koliko ih ima, a ima ih 40.000. Kada čujete da je 4.200 učenika zaraženo, to su podaci od prošle srede, izaziva bojazan, ali to je samo 0,54 procenta - rekao je Ružić za

- Mere koje su predložene jeste da ako je 10 odsto dece zaraženo u odeljenju prelazi 10 dana na onlajn nastavu. Premijerka je inicirala na Kriznom štabu ideju da pokušamo da relaksiramo tu situaciju da uradimo jednu uporednu analizu. Imate situaciju u Nemačkoj da je u 20 procenata tako gornji limit, s tim da tamo decu testiraju dva puta nedeljno. Razmišljamo i o tome ovde u Srbiji možda da to uvedemo uz saglasnost roditelja. To bi bili brzi antigenski testovi ili za početak praćenje simptoma i merenje temperature. Ali obrazovno-vaspitni proces neće stati - rekao je Ružić da je u svetu trend da se pređe na tradicionalan način u školu, ali da se to ne bi radilo ukoliko bi brojke bile veće.

Epidemiolog Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, rekao je jutros rekao je jutros da je ovo trenutak kada imate najviše zaražene dece.

- Škola je počela u trenutku kada je bilo virusa, i bilo je za sasvim očekivati da bude tako. To neko relaksiranje je moguće u odnosu na povećan procenat, ali sam ja i odmah to rekao da je to ogroman posao. I vrlo zahtevan posao. To što je ministar rekao da je svega 0,5 odsto to je situacija u Beogradu. Ispod 1 odsto je trenutno aktuelno bolesno - rekao je dr Kon.

On je dodao da težimo ka kolektivnom imuniteta, jasno je da ima nedovoljno vakcinisanih.

- To važi za sve uzraste. Što je manji izrast manje ima vakcinisanih i više zaraženih i to kada se poredi sa svetskim podacima značajno smo smo lošiji. Zašto je to tako? To je zarivanje glave u pesak. Neko jednostavno više ne može da sluša da o tome postoji jedini izlaz, vakcinacija - rekao je dr Kon.

Ružić je kazao i da je mišljenja da će uvođenje kovid sertifikata pomoći da podignemo bar za 10 procenata broj vakcinisanih.

- Škole će raditi redovno, danas ćemo ponovo imati sastanak da vidimo kako da inoviramo model da ne budemo rigidni u primeni priloženih mera. Nema klastera u školama, što nije nemoguće da se dogodi. Sada je daleko od alarmantnog - kazao je ministar prosvete.