PULMOLOG UPOZORAVA: Znatno porastao broj dece obolele od korone, pre 3 nedelje nam dolazilo 10 do 15, sada 40!

Ono što je jako dobro u populaciji najmlađih, jeste da oni prolaze odlično i imaju blaže simptome.

Dečji pulmolog iz KBC "Dragiša Mišović", Olivera Ostojić kaže da su kod najmlađe dece najblaži mogući simptomi korona virusa, da nema ni komplikacija, a da je broj zaraženih među najmlađima znatno porastao.

Olivera Ostojić je u Beogradskoj hronici rekla da se u prethodne dve nedelje broj pacijenata znatno povećao, kako ambulantnih, tako i bolnički lečenih.

Upitana šta je kao iskusnog pulmologa najviše iznenadilo od početka epidemije, Ostojićeva kaže da je iznenadila šarolikost simptoma i nemogućnost da se zasigurno kaže da li je ovo korona ili ne.

- Ona se manifestuje preko povišene temperature, opšteg stanja, respiratornih tegoba, digestivnih tegoba, čak u poslednje vreme i neurološke simptomi se javljaju. Dakle ne možemo uopšte da sigurno izdiferenciramo da li je korona ili ne - navodi Ostojićeva i napominje da se preko laboratorije i krvne slike korona može izdiferencirati.

Ono što je takođe iznenadilo, kako je dodala, je to da deca koja su plućni bolesnici nisu ozbiljnije obolevala od korone, iako se to očekivalo.

- Koronavirus je respiratorni virus. Mi smo očekivali da će tu biti prilično teška slika i upale pluća. Međutim, oni su jako dobro prolazili kroz sve to - ističe Ostojićeva i napominje da je korona, iako napada sve organe, prvenstveno respiratorni virus.

- Pre dve tri nedelje bilo je 10 do 15 pacijenata koji su prolazili kroz našu ambulantu, sada ih ima oko 40 - navodi Ostojićeva i dodaje da su, što se tiče prijema, imali jedan do dva pre tri nedelje, a sada je to sedam do osam prijema dnevno.

Ostojićeva kaže da se u KBC "Dragiša Mišović" nalaze dve bebe, rođene pre 27, odnosno 21 dan. "Bebe su se najčešće zarazile od mama, a one od najuže familije, ili svojih muževa", objašnjava doktorka.

Ono što je jako dobro u populaciji najmlađih, kako je istakla, jeste da oni prolaze odlično i imaju blaže simptome.

Potvrdila je da i deca dobijaju kiseonik, prema modifikovanim protokolima za odrasle. "U suštini, to je terapija kao za lečenje svih bakterijskih ili virusnih i respiratornih bolesti", dodaje Ostojićeva.

Navodi da ima raznih teorija koje se bave otpornošću dece na kovid. "Jedna od njih je da deca, a naročito taj najmanji uzrast, imaju manje receptora koji su prijemčivi za koronavirus", navodi doktorka, ali napominje da su to sve još uvek istraživanja.

- Ono što je dobro i što sigurno posle godinu i po dana možemo da kažemo, to je da su najmlađa deca sa najblažim mogućim simptomima. Nema tu ni komplikacija. Prošle godine beba je imala i upalu pluća, ali je bez ikakvih komplikacija otišla kući - ističe Ostojićeva.

Što se tiče posledica kovida 19, navodi da kod dece nisu primetili da je bilo povratnih informacija o nekim komplikacijama, čak ni najmanjih, u smislu umora.

Nema vakcinisane dece na bolničkom lečenju

Upitana šta kaže roditeljima koji pitaju za vakcinaciju dece, kaže da su naučno-istraživački centri u svetu dali dozvolu da se deca vakcinišu, ako su uzrasta od 12 do 15, i još pre toga od 15 do 18 godina.

- Mi tu prosto moramo da verujemo nauci - smatra dečji pulmolog iz KBC "Dragiša Mišović".

Navodi da među decom koji su na bolničkom lečenju, nijedno nije vakcinisano.

Autor: