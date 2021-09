'SRCE ME BOLI' Medicinska sestra snimila četvorogodišnjaka u KOVID BOLNICI, poslala je SNAŽNU PORUKU (VIDEO)

Video četvorogodišnjaka koji u zaštitnom odelu i sa rancem na leđima odlazi sam u prostoriju za CT rastužio je internet.

Ovu scenu snimila je medicinska sestra u karantinskoj bolnici u gradu Putianu, epicentru poslednje kineske epidemije delta soja, a zaokupila je pažnju miliona ljudi na kineskim društvenim mrežama, piše CNN.

A 4-year-old kid — who tested positive (asymptomatic) for COVID-19 — in Putian (莆田), Fujian province, is being taken away for quarantine by himself. Putian is where a major outbreak is happening at the moment. pic.twitter.com/7op6qnCQSC