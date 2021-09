ŠTA ZNAČI BROJ ANTITELA? Stručnjaci iz Novog Sada napravili test koji pokazuje KOLIKO STE ZAŠTIĆENI OD KORONE

Stručnjaci Pasterovog zavoda iz Novog Sada napravili su test koji osim određivanja nivoa antitela na kovid 19 može da pokaže i koliko je ta osoba zaštićena od korone. Međutim, nisu se zaustavili na tom izumu.

Uspeli su da proizvedu i prvu srpsku vakcinu protiv ovog virusa, koja se trenutno testira na miševima, a ujedno su formirali i banku virusa korona. Ta banka je važna jer se u njoj nalaze sojevi koji se trenutno pojavljuju kod nas i vlasništvo je Republike Srbije.

Profesor doktor Dušan Lalošević, šef Laboratorije za dijagnostiku besnila u Pasterovom zavodu, ističe da njihov test pokazuje koliko je koja osoba zaštićena protiv kovida 19, a građani će uskoro moći da se testiraju u ovoj ustanovi, piše "Politika".

Šta pokazuju rezultati testa?

Mnoge laboratorije rade analizu antitela na kovid 19 i svuda se dobijaju drugačije vrednosti u zavisnosti od toga koje testove koriste, to jest ko ih je proizveo, kaže dr Lalošević.

- Ipak, niko do sada nije mogao da kaže šta zapravo znači kada vidimo koliko imamo antitela i da li nas to štiti od dobijanja virusa. Mi smo uspeli da napravimo test kojim možemo da izmerimo ukupna neutralizaciona antitela protiv virusa korona i da proverimo kakva je situacija sa novim sojevima virusa poput delta varijante, dok drugi rade analizu koja je povezana s prvim sojevima virusa. Do sada se dešavalo da građani negde urade analizu antitela, posle vakcinacije na primer, i misle da su zaštićeni, ali zapravo nisu zaštićeni i od novog soja virusa, pa se razboljevaju. Naš neutralizacioni test smatra se zlatnim standardom za proveru imuniteta i bitan je jer meri takozvana funkcionalna antitela protiv korone, to jest ona koja neutrališu virus - pojašnjava dr Lalošević.

Prva srpska vakcina

Pasterov zavod nije iznebuha odlučio da osmisli test i vakcinu protiv kovida 19, već je to učinio na osnovu decenijskog iskustva koje imaju u laboratorijskom ispitivanju besnila. Tako je nastala i prva srpska vakcina protiv kovida koja nije namenjena da je dobijaju građani, već da služi kao kontrola cepiva koje će se praviti u našoj zemlji u dogovoru s kineskim "Sinofarmom" i ruskim institutom koji proizvodi "sputnjik". Prvo srpsko cepivo protiv kovida napravljeno je po staroj tehnologiji, od takozvanog inaktivisanog virusa, kao što je slučaj s kineskom vakcinom.

Profesor Lalošević otkriva da je njihovo cepivo čak tri puta jače od kineskog i da svaka serija vakcina koja se budu proizvodile u Srbiji može da se kontroliše i u Pasterovom zavodu, koji bi ovo radio za račun Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Kako može da se utvrdi stvarna jačina vakcina, ovde bi se slale sve serije vakcina protiv kovida 19 na analizu.

- Našu vakcinu bih mogao da dam i sam sebi mada sam primio i tri kineske jer verujem u nju i znam kako je napravljena. U Srbiji smo najpre izolovali virus, a potom pristupili pravljenju cepiva. Međutim, ona će služiti isključivo kao kontrolni test jer imamo najavljeno otvaranje fabrike cepiva u Zemunu. Pasterov zavod je trenutno jedini koji je zadužen za klasičnu virusologiju u ovom delu Evrope. Drugi se više bave virusologijom na molekularnom nivou. Mi možemo da testiramo i imunitet ljud protiv delta soja korone, koji je dominantan kod nas. Novi sojevi se stalno pojavljuju. Evo u grčkoj se pojavio i mi soj, verujem da će se uskoro pojaviti i kod nas. Svaki sledeći soj koji se pojavljuje opasniji je i zarazniji - dodaje sagovornik beogradskog lista.

Banka korona virusa

Banka virusa korona koju je formirao Pastetov zavod, kaže dr Lalošević, posebno bi mogla da bude značajna za fabriku "Sinofarm" jer je sasvim moguće da u cepivu neće biti dovoljan samo jedan virus korone, već više sojeva virusa koji su u Srbiji već izolovani. To bi značilo da će vakcina postati polivalentna kao što je slučaj, na primer, sa onima koje se proizvode protiv gripa. Samim tim, vakcina u kojoj se nalazi više sojeva virusa korona imaće mnogo bolju zaštitu.

- Pasterov zavod nema kapaciteta za proizvodnju velikih količina vakcina. Bez podrške Kineza nemamo šansu da uspemo. Iz organizacionih i stručnih razloga još sam u martu govorio o tome koliko je važno da se otvori fabrika kineskih vakcina kod nas. Klasična vakcina poput "Sinofarmove" pokazala se efikasnom i kod delta soja. Naravno, treba što pre primiti treću dozu, to sada znamo, ali ova pandemija je sasvim nova bolest i mi se u hodu učimo kako da je lečimo i sprečavamo. Srbija vodi dobru nacionalnu i zdravstvenu politiku, mnogo bolje od okolnih zemalja - zaključio je dr Lalošević.

