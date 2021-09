Kovid-19 udara na srce, mladi sve češće umiru i zajednička im je jedna stvar: Dr Zdravković o delta soju

Za razliku od prošle godine, kada su na udaru infekcije novim korona virusom bile starije osobe, situacija se promenila.

Broj pozitivnih na novi korona virus u Srbiji poslednjih dana prelazi 7.000, a broj preminulih iz dana u dan raste.

Sve više bolnica opet se vraća u kovid sistem, a dr Marija Zdravković, direktorka KBC „Bežanijska kosa“ kaže da se sada borimo sa nečim s čime ne bi trebalo da se borimo, jer smo imali dovoljno vremena i dovoljno vakcina da se vakcinišemo, ali sada plaćamo grešku svi zajedno, ne samo oni koji se nisu vakcinisali.

- Klinička slika je kod vakcinisanih mnogo blaža – kaže dr Zdravković.

- Na svu sreću, te ljude, iako su stariji, iako imaju brojne komorbiditete, uspevamo posle dužeg intenzivnog da otpustimo kući na dalje lečenje i rehabilitaciju, s obzirom na to da kovid ostavlja značajne posledice.

- Mlađi ljudi, pak, za koje bi se očekivalo da lakše prebole ovu bolest, kako su nevakcinisani, imaju izuzetno velike komplikacije, nažalost, neretko i smrtne ishode – ističe dr Zdravković.

Prema njenim rečima, kovid-19 kod mnogih „udara“ na srce:

- Ako vam kažem da 292 pacijenta koja su preležala koronu imaju inflamaciju u srčanom mišiću, a to znači da je to mesto odakle mogu da idu i maligne aritmije, i zamori, i premori, i nedostatak snage, i da se komplikuje i da niko nije poslat sa sumnjom na miokarditis od vakcine, s obzirom da je u vrlo retkom broju slučajeva opisan u svetskoj naučnoj literaturi, ali u svom radu mi to nismo videli.

Dr Zdravković je ranije upozoravala da je infekcija korona virusom opasnija od infekcije koksakijem, jer pravi otok na srčanom mišiću.

Autor: