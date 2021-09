Svi virusi koji TRENUTNO HARAJU SRBIJOM: Pitali smo virusologa KAKO DA IH RAZLIKUJEMO i kada je trenutak za TESTIRANJE NA KOVID

Broj novozaraženih novim korona virusom je zabrinjavajuć, a, s druge strane, čini se da će situacija sa drugim vrstama virusa ove godine biti složenija nego prošle. Mnogo ljudi trenutno se bori sa simptomima nekih od virusa. Dok nekima curi nos, drugi ne osećaju ukus i miris, treći imaju potvrđen kovid-19, a neki imaju običan sezonski grip.

Pored virusa SARS-CoV-2, izazivača kovida-19, Srbijom u ovom trenutku hara još virusa. Ovih dana je, recimo, stigla vest da je Milan Borjan pozitivan na korona virus, ali se na kraju ispostavilo da to nije slučaj, već je u pitanju stomačni virus, aktivan tokom cele godine, ali ipak najaktivniji u toku leta. Pored ovog, tu je i čitava paleta drugih respiratornih virusa a šta sve trenutno od virusa hara Srbijom za Žena.rs objašnjava virusolog prof. dr Nada Kuljić Kapulica.

- Postoji oko 200 respiratornih virusa, koji su zastupljeni po različitim sezonama. Ono što je bitno jeste da svi oni daju slične, laganije simptome - uglavnom kijavicu, curenje nosa, grebanje grla, a tek poneki, kada se virus spusti na pluća, daju i upalu. Trenutno je još uvek rano za sezonski grip, on se na prostoru Srbije uglavnom javlja u decembru, a vakcina protiv sezonskog gripa preporučuje se sredinom oktobra - kaže dr Nada Kuljić Kapulica.

Što se enterovirusa tiče, kaže ona dalje, oni su češći tokom leta, ali svakako su aktivni u toku cele godine. Takođe, iako uglavnom daju stomačne tegobe, neki od njih daju i respiratorne probleme.

- Pored ovoga, tu su i adenovirusi, koji obično haraju pre nego što krene sezona gripa. I oni obično daju različite respiratorne probleme. Tu su i virusi parainfluence, slični sezonskom gripu. Zatim, kod dece su tu respiratorni sincicijalni virusi (RSV virusi), posebno aktivni kod dece u najranijem uzrastu. Vidim da upravo RSV virusi trenutno haraju u Americi pored korona virusa i da su tamo poranili pre sezone u kojoj inače vladaju, pa bi to moglo da se desi i ovde. Zatim, imamo i rinoviruse, kojih opet ima preko 100 - kaže dr Nada Kuljić Kapulica.

Tu su, na kraju, i ostali korona virusi, pored SARS-CoV-2.

- Šest ostalih korona virusa, koji su nam bili poznati i pre pandemije, takođe su uvek aktivni, mada im je zvanična sezona na kraju zime i na početku proleća - kaže ona.

Da li se testirati na kovid na pojavu prvih simptoma nekog virusa?

- Ja ne bih odmah išla na testiranje za kovid. Recimo, u slučaju kovida, jedan od glavnih simptoma jeste temperatura. S druge strane, većina ostalih nabrojanih virusa ne izaziva temperaturu. Tako, recimo, u slučaju da imate simptome bez temperature, ja ne bih išla na testiranje za kovid. Treba napomenuti da su svi ti virusi slični što se tiče simptoma, a respiratorne viruse ni u svetu niko ne testira pojedinačno jer ih ima preko 200. Testira se ponekad paleta pojedinih virusa, ali i to je retkost. Naravno, trenutno je izuzetak SARS-CoV-2 - kaže nam dr Nada Kuljić Kapulica.

Šta ako se susretnu kovid i grip?

- Mi smo prošle godine imali tu srećnu okolnost da smo zahvaljujući strogim predostrožnim merama koje smo uveli zbog kovida takođe istisli i koronu. Moguće je da ove godine situacija neće biti takva, ali to još uvek ne može da se predvidi sa sigurnošću. Obično kada haraju dva virusa, jedan potisne drugi, ali to ne mora uvek da bude slučaj. To ostaje da se vidi. Postoji mogućnost da se čovek istovremeno zarazi i gripom i kovidom, zbog čega je dobro vakcinisati se preventivno, jer oni udruženi mogu da ostave teške posledice na zdravlje - zaključuje na kraju naša sagovornica.

Članovi kriznog štaba takođe upozoravaju na mogućnost gripa udruženog sa kovidom.

Prema mišljenju prof. dr Gorana Stevanovića, direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti i člana Kriznog štaba, na jesen nas čeka mnogo epidemioloških izazova.

- Mi ne možemo sa sigurnošću da predvidimo kakva će biti ovogodišnja situacija sa virusom gripa, ali očekujemo, jer se to pokazalo kao pravilo, da kada prethodi blaga sezona, kao što je bila prošle godine, za njom ide jači udar influence. Ono čega se mi infektolozi najviše pribojavamo, a to se pokazalo na početku pandemije, u Italiji na primer, najgora moguća varijanta je istovremena infekcija kod jednog bolesnika i kovidom i gripom, a da nije vakcinisan ni protiv jedne bolesti. Ipak, nadamo se da to toga neće doći jer imamo efikasna cepiva i mere prevencije - rekao je za "Novosti" prof. dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike u Beogradu i član Kriznog štaba.

Autor: