'SPREMNI SMO!' Fajzer zatražio dozvolu američke vlade za VAKCINISANJE DECE od 5 do 11 godina!

Američka uprava za hranu i lekove (FDA) je odredila 26. oktobar kao datum za diskusiju o Fajzerovoj prijavi, što znači da bi deca ubrzo nakon toga mogla početi da primaju ovu vakcinu, navodi agencija Rojters.

U sklopu kliničkog testiranja, u kojem je učestvovalo 2.268 učenika, pokazalo se da ova vakcina, koja je već odobrena za decu od 12 do 15 godina i za uzrast od 16 i za starije, izaziva snažan imunološki odgovor u ciljnoj starosnoj grupi, prenosi Tanjug.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx