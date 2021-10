TIODOROVIĆ: Ako vakcinišemo 80 odsto građana u novembru, bićemo slobodni za Novu godinu!

Direktor Doma zdravlja u Novom Sadu dr Veselin Bojat kaže da je prošlo vreme apela i moljakanja i ubeđivanja građana da učine nešto za svoje dobro i da se vakcinišu i da nas antivakseri zapravo vraćaju u praistoriju i žele da se goloruki borimo protiv ove opake bolesti a imamo najmodernije naoružanje.

Možda bi trebalo razmisliti o naplaćivanju medicinskih usluga ili kažnjavanju onih koji propagiraju antivakcinisanje kao bi vakcinisali većinu populacije i tako sprečili virus da mutira u nove sojeve, izjavili su za RTV medicinski stručnjaci iz oblasti epidemiologije, virusologije i mikrobiologije. Antivakserima se daje suviše prostora i vremena za njihovu propagandu i zato imamo nizak procenat vakcinisanih građana, saglasni su stručnjaci.

Direktor Doma zdravlja u Novom Sadu dr Veselin Bojat kaže da je prošlo vreme apela i moljakanja i ubeđivanja građana da učine nešto za svoje dobro i da se vakcinišu i da nas antivakseri zapravo vraćaju u praistoriju i žele da se goloruki borimo protiv ove opake bolesti a imamo najmodernije naoružanje.

- Mi smo septembar mesec imali kao najgori mesec posle decembra prošle godine po broju pacijenata koji su se javljali u naš respiratorni centar, to samo govori da smo nešto propustili ili nismo dovoljno dobro uradili - kaže dr Bojat.

On je napomenuo da je država uradila sve što je trebalo da uradi i da su vakcine obezbeđene tako da je ono što treba da uradimo jeste da se vakcinišemo.

Doktor je naglasio da u Srbiji postoji antivakserski lobi koji želi golih ruku protiv virusa.

- Mi imamo jedan određen antivakserski lobi koji zastupa određene teorije i po meni je to vraćanje daleko u prošlost. Mi pored savremenog oružja koje nam je država omogućila svi da imamo mi predstavljamo i trudimo se da budemo jedan goloruki narod protiv mnogo jačeg neprijatelja. Nama više očigledno tim vakserima ne trebaju zdravstveni radnici koji su očigledno na ivici svih snaga - kaže doktor.

Sputnjik stiže u Novi Sad

On je nagovestio da će, najdalje za dve nedelje stići novi kontigent ruske vakcine Sputnjik V.

Direktor kovid bolnice u Novom Sadu dr Velibor Čabarkapa je istakao da je situacija u bolnici zabrinjavajuća da je u njoj smešteno više od pet stotina pacijenata i da je gotovo 90 procenata njih nevakcinisano. Poručio je građanima da budu odgovorni i da tako zaštite i sebe i druge.

- Moram istaći da je situacija vrlo zabrinjavajuća, da su zdravstveni radnici dosta umorni ali i dalje se bore da pobedimo ovu bolest - kaže on.

On ističe da je najviše pacijenata na ovoj klinici između 40 i 60 godina ali napominje da nijedan uzrast nije pošteđen.

- Najmlađi pacijent sa teškom kliničkom slikom, dakle na mehaničkoj plućnoj ventilaciji ima 29 godina i nije vakcinisan - kaže dr Čabarkapa.

On dodaje da sa najtežeom kliničkom slikom ima više od 90 posto pacijenata a da nisu vakcinisani. Kaže da mašinu nije lako pobediti ali da ima pacijenata koji su pobedili respirator.

- Moram da poručim svim našim građanima da moramo pre svega da budemo odgovorni najpre prema sebi. Moramo, se ovo govorim za one koji nisu to uradili, što pre se vakcinisati i tako da pomognemo našem zdravstvenom sistemu da tako zajednički pobedimo ovu opaku bolest - poručuje doktor.

Kovid bolnice kao ratne bolnice

Virusolog i mikrobilog veterinarskog instituta u Kraljevu dr Milanko Šekler je uporedio naše kovid bolnice sa ratnim bolnicama i metaforično se izrazio "da ne razume nikoga ko ide na front a ne želi da nosi pancir, šlem ili masku" i da ti isti ne vide ko sa kakvim posledicama dolazi u bolnicu.

- Treba podvući crtu, ograničiti uticaj nestručnjaka i antivaksera koji samo kritikuju a ne nude nikakvu alternativu vakcinaciji i lečenju - kaže on.

On je naveo lični primer prijatelja koji ga je pitao za savet da li da njegova trudna supruga primi treću doozu jer joj je ginekolog savetovao da sa tim sačeka.

Na ovu nedomicu dr Konstantinidis je rekao da žena treba da primi treću dozu.

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije dr Georgis Konstantinidis se takođe usprotivio antivakserima i njihovoj propagandi, tvrdeći da im se poklanja previše pažnje. Smatra da je država trebala sprečiti njihovo delovanje koje je pogubno.

- Vi možete pričati sa nekim ko vlada medicinom ili virusologijom ili vakcinacijom, ako niz koincidencija povezuje u jednu celinu i onda njih okrivljuje za neki događaj tu je nemoguće naći odgovor, jer tu su oni uvek u prednosti. To je primer kako jedna dobro organizovana grupa zloupotrebom društvenih mreža može da nametne stav i zavede jedno društvo - kaže dr Konstantinidis.

On kaže da zamera državi što im nije zabranila pojavljivanje.

Doktor kaže da lekari čak iako imaju svoj stav ne bi smeli da ga iznose u ordinaciji već da postupaju u skldu sa strukom. On kaže da ne zna se šta je gore kod takvih lekara da li da su antivakseri ili da nisu dovoljno edukovani.

- Roditelji koji ne žele da vakcinišu decu zapravo ne znaju zašto imaju takav stav, pa zato imamo izuzetno male procente vakcinisane dece do 12 godina. Kod uzrasta od 16 do 18 godina taj procenat je još manji, ispod 3% - rekao je Konstantinidis.

On smatra da roditelji ne znaju zašto neće da vakcinišu svoju decu. Kako kaže oni sami se ne vakcinišu, tako da svakako ne žele da vakcinišu ni dete.

Objašnjavajući psihološki profil antivaksera, psiholog Dušan Vuković je izjavio da su tzv.narcisi koji generišu stavove i koji veruju da im virus ne može ništa i da zato nema potrebe za vakcinom. i sa druge strane oni koji ne veruju u vakcine.

- U našem ambijentu, jednostavno, moramo nadglasati antivaksere i pobediti ih argumentima ili ih na drugi način sprečiti da generišu problem - rekao je Vuković.

Epidemiolog Branislav Tiodorović tvrdi da bi morali da se ugledamo na visokorazvijene zemlje Evrope koje su postigle visok procenat vakcinacije jer "dok postoji gorući materijal, goreće", a ako se to ne desi stalno će mo imati novozaražene i hospitalizovane sa nesagledivim posledicama.

- Ako ne pređemo 60 odsto vakcinisanih, naći ćemo se u situaciji da je virus stalno prisutan među nezaštićenima, dolaziće do mutacija, a novi mutirani sojevi napadaće čak i vakcinisane. Dokle god postoji gorući materijal, dokle god imamo osetljive ljude, dokle god imamo nevakcinisane, svi ćemo se zaražavati, imaćemo nost-stop pozitivne, hospitalizovane i fatalne slučajeve - kaže on.

Epidemiolog ističe da je cilj da se vakciniše 80 odsto stanovništva ali da ovim tempom to nije moguće postići.

- Cilj je imati 80 odsto vakcinisanih. Vakcinacija je jedino rešenje, zemlje sa preko 80-85 odsto uspele su da se otvore, da skinu maske, a mi sa oviom dinamikom ne možemo to da postignemo. Idelano bi bilo da to uradimo u oktobru, pa onda za Novu godinu i Božić budemo slobodni. Međutim, sprečava nas naš odnos prema vakcinaciji i merama. Lekovi o kojima se priča, da smo ih dobili ili ćemo ih dobiti, rešiće trenutno pitanje pojedinca, a ne epidemije, tu pomaže samo vakcinacija - kaže on.

Jedino rešenje epidemije je masovna vakcinacija i uvođenje obavezne vakcinacije za određenu grupu ljudi tvrdi dr Tiodorović.

- Kako doći do 80 odsto vakcinisanih? U ovom trenutku jedini izlaz mi se čini masovna vakcinacija, uvođenje obavezne vakcinacije. Dolazimo u situaciju da uvedemo obaveznu vakcinaciju kao u mnogim evropskim zemljama. Za medicinske radnike, prosvetne, za sve javne službe, opštinske, gradske, ali i za zaposlene u bankama, poštama, svim organizacijama gde cirkuliše veći broj ljudi. Međutim, takve odluke još nema - kaže on.

- Vi trenutno imate jedan izbor, da se vakcinišete i uz poštovanje mera budete veoma bezbedni ili da završite na respiratoru - zaključuje epidemiolog.

