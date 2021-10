I DALJE SE ČEKA ODLUKA O ONLAJN NASTAVI! Struka razmatra o pomeranju zimskog raspusta, a evo koji uzrast đaka ostaje u klupama!

Dok se čeka odluka da li će đaci u Srbiji krenuti na onlajn nastavu, na Kriznom štabu se već raspravlja o pomeranju zimskog raspusta na početak decembra.

O ovom predlogu govorio je dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba. On je istakao da ima dosta zaražene dece, ali i da je njihova klinička slika teža nego na početku.

Ipak, na pitanje o tome da li će deca preći na onlajn nastavu, dr Kon nije dao precizan odgovor, ali je apostrofirao da je epidemiološka situacija među decom takva da se moraju preduzeti neke mere.

- Videćemo, ne smem ništa de prejudiciram. Postoje podaci na koje se oslanjamo kada se donose neke odluke. Ti podaci dolaze iz svih školskih uprava preko epidemiologa instituta i zavoda, i oni su vrlo pouzdani. Drugi podaci nam dolaze sa testiranja, koje se dnevno prati. Otkriva se mnogo zaraženih, odnosno pozitivnih, i po svemu tome imamo više otkrivenih pozitivnih u tom uzrastu. Računamo da su svi oni u školi. Kada tako gledamo, imamo situaciju koja, takođe, ni u kom slučaju nije vanredna, ali u ukupnom sagledavanju situacije u kojoj se povećava broj dece koja, nažalost, imaju i tešku formu bolesti, potpuno je legitimno razmišljati na koji način napraviti predah i smanjenje kontakata kod dece. Ostaje prostor za samu onlajn nastavu. Moramo razgovarati sa ministrima, i jednim i drugim, šta je moguće. Nešto o čemu se potencijalno razmišlja jeste da ti prekidi budu povezani sa raspustom, onaj koji inače ide... - rekao je dr Kon za "Telegraf".

Epidemiolog je potom dodao i da se ne razmišlja o produžetku zimskog raspusta nego o njegovom pomeranju za početak decembra.

- Ne, nego da bude ranije. O svemu tome se razmišlja. Naravno, prvo i osnovno je gledati zdravlje dece. To je najvažnije. To pitanje je bilo na Kriznom štabu, rečeno je da će se o tome još raspravljati i to je normalno na dnevnom radu - kazao je on.

Ovo potvrđuje izjava Ane Brnabić, premijerke Vlade Srbije. Na pitanje da li će đaci preći na onlajn nastavu, Branabić je kazala da Institut "Batut" drži sastanke sa medicinskim delom Kriznog štaba i sa Ministarstvom prosvete o tome.

- Oni će u četvrtak imati još jedan sastanak i onda će Kriznom štabu dati neku svoju preporuku. Očekujem da vidim preporuku. Ono što je meni izuzetno važno i što mislim da ne treba da se menja, a to je svakako da deca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole nastave da idu u školu - kazala je Brnabić.

Premijerka je dodala da će se razgovarati i sa sindikatima "da se čuje i njihovo mišljenje", kao i da će se razmatrati mogućnost "da se malo pomeri (školski) raspust".

Ne bi bilo prvi put

Ukoliko i bude pomeranja zimskog raspusta, to ne bi bilo prvi put. Tako je i lane raspust bio iz jednog dela umesto razdeljen i trajao je od 21. decembra do 18. januara. Izuzetak su bili učenici u Vojvodini koji su već imali i planirano spojen raspust. Ono što bi olakašalo ovu odluku jeste i činjenica da je školskim kalendarom već spojen zimski raspust za celu Srbiju i trebalo bi da bude od 30. decembra do 23. januara.

Takođe, i pre pandemije korona virusa dešavalo se da se zimski raspust pomera ili produžava. Na to podseća i Zvonimir Jović, potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

- Treba slušati šta kažu epidemiolozi i stručni deo Kriznog štaba. U principu, mi smo i ranijih godina imali pomeranje raspusta zbog sezonskog gripa i za mesec dana ili prekid nastave od nedelju ili dve dana da bi se sprečilo dalje širenje među učenicima i zaposlenima. Tako da ovako nešto ne bi bilo prvi put i ne bi bilo iznenađenje i da bude tako - rekao je Jović.

On naglašava i da ovakvo pomeranje rasusta ne bi uticalo na nastavu.

- Ne bi imalo uticaja ako se raspust pomeri. Dakle, ako je ono što je planirano za januar ili februar pomeri za novembar. Ovde smanjiti, tamo dati. Ne bi smelo da ima nekog uticaja i sve se to da nadoknaditi - kaže Jović.

Ipak, roditelji učenika nisu oduševljeni ovom vešću. Kako većina roditelja u Srbiji svoj zimski odmor planira i usklađuje sa školskim raspustom, ovo znači da mame i tate ne mogu da planiraju zimovanja. Posledično, turizam u Srbiji velikim delom zavisi od zimskog školskog raspusta jer je tada najviše aranžmana, zbog toga su, između ostalog, 2015. i podeljen raspusta na dva dela.

Četvrtak "dan d"

Ministarstvo prosvete nakon razgovora sa Ministarstvom zdravlja o mogućnosti uvođenja onlajn nastave za celu Srbiju, razgovaraće i sa predstavnicim zdravstvenog dela Kriznog štaba kao i sa Timom za škole. Svi oni treba da se usaglase o odluci da u Srbiji bude uvedena onlajn nastava, a po svemu sudeći, ukoliko odluka i bude doneta, neće se odnositi na vrtiće i decu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

