SVET DOBIO JOŠ JEDNU VAKCINU PROTIV KORONE: Svetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu upotrebu indijsku vakcinu Kovaksin

"Tehnička savetodavna grupa utvrdila je da vakcina Kovaksin (Covaxin) zadovoljava standarde SZO-a za zaštitu od kovida-19, da koristi vakcine daleko premašuju rizike i da se cepivo može koristiti", objavio je SZO.

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT