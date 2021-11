U SRBIJI DESETORO DECE UMRLO OD KORONE! Ovo su prvi znaci koji ukazuju na OZBILJNU KLINIČKU SLIKU!

Čak desetoro dece i tinejdžera preminulo je od posledica korona virusa u Srbiji u jako kratkom vremenskom periodu.

Zastrašujuće vesti jasan su pokazatelj da ova bolest više ne bira uzrast i da smo svi bez izuzetka ugrožena kategorija. Kako dete iz "punog zdravlja" završi u bolničkoj postelji i na kraju izgubi bitku za život mnogi roditelji su se sa strahom ovih dana zapitali.

Nakon smrti tinejdžera (16) iz Vranja, svi smo se na teži način suočili sa činjenicom da ni najmlađi nisu pošteđeni kada je korona virus u pitanju. Serija smrtnih ishoda, teške kliničke slike, respirator, postali su svakodnevica i kada pričamo o najmlađem uzrastu u našoj populaciji.

- Kovid u dečijem uzrastu može da dovede do smrtnog ishoda. Kod nas se dešava da imamo kliničke slike koje dovode do smrti. Kovid se manifestuje na hiljadu načina. Imali smo dete koje je doživelo šlog, drugo tromb... Bolest je podmukla. Na početku je sa blagim simptomima, pa dolazi do veoma teške kliničke slike - kazao je nedavno Predrag Sazdanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Ipak, mnogim roditeljima čije dete je dobilo pozitivan nalaz nije jasno kako da u kućnim uslovima procene da njihovo dete nezaustavljivo ide ka težim oblicima kovida. Upravo to je objasnio pedijatar u Domu zdravlja Čukarica doktor Dejan Jonev.

- Mi decu testiramo, kada im se odredi terapija oni u najvećem broju slučajeva odlaze na kućno lečenje i sve bude kako treba. Ipak postoji nekoliko jasnih simptoma koji zahtevaju neodložno javljanje lekaru - objašnjava dr Jonev.

On dodaje da je to na prvom mestu temperatura.

Ako je temperatura visoka duži vremenski period i ne spada, ako je dete malaksalo, loše, teško, kako mi kažemo, ima kompromitovano disanje roditelj odmah mora da se javi lekaru koji će dalje uraditi analize. Ukoliko su analize leukocita, CRP-a i fizičkog pregleda loše, dete se šalje u nadležnu ustanovu na bolničko lečenje - kaže naš pedijatar.

Na pitanje kako da roditelj proceni da li mu dete teško diše, dr Jonev kaže da se ono manifestuje ubrzanim disanjem.

- Nedavno sam imao slučaj devojčice čiji su mi se roditelji javili rekavši mi da ima visoku temperaturu, da ubrzano diše da joj se odiže stomačić što je odmah zahtevalo dalje analize. Ona je nakon obavljenog pregleda poslata dalje i nakon sedam dana lečenja, bilo joj je bolje - ističe doktor Jonev.

On kaže da su neki o ozbiljnihjih simptoma udruženih sa temperaturom i malaksalošću i odbijanje deteta da jede i pije.

Razvijanje simptoma kod takve dece je individualno, ali se najčešće kreće veoma brzo.

Doktor Jonev pojašnjava da najveći broj dece koja se javljaju ima lakše simptome, a to su: temperatura koja traje dva dana, pada i nije viša od 38 stepeni, bol u mišićima, dijareja, povraćanje koji prolaze brzo.

Takvi pacijenti se, priča naš pedijatar, brzo oporave i leče u kućnim uslovima.

Desetoro dece izgubilo bitku sa koronom

U 2020. godini preminula su dva novorođenčeta i dvoje dece starosti od jedne do četiri godine.

26. aprila 2021. godine - dečak star devet godina iz Vranja preminuo je u UKC Niš zbog obostrane upale pluća izazvane korona virusom.

19. oktobra 2021. - šesnaestogodišnji učenik srednje škole u Kruševcu preminuo je od posledica korone kod svoje kuće.

29. oktobra 2021. - dečak od 13 godina preminuo je u bolnici u Somboru od plućne embolije kao posledice preležanog kovida koji je registrovan mesec dana ranije. Dečak je imao dijabetes i bio je gojazan.

4. novembra umro je tinejdžer star 17 godina iz Čačka nakon što je na respiratoru proveo tri nedelje boreći se za život na Instirutu za majku i dete. On je, takođe, bio gojazan.

Prošle nedelje u Tiršovoj je preminula beba nakon borbe lekara duge šest nedelja. Beba je imala svega 10 dana kada je primljena u bolnicu.

18. novembra dečak star 16 godina iz Vranja preminuo je u UKC Niš od posledica korona virusa.