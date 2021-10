NAJNOVIJA SAZNANJA NIŠKIH BALISTIČARA: Analizirani projektil i čaura sa mesta ubistva Đokića i PIŠTOLJ nađen kod Džonića - evo šta su otkrili

Balističari niške policije obavili su zahtevnu ekspertizu u veoma kratkom vremenskom periodu.

Balističkim veštačenjem čaura, projektila i pištolja pronađenog posle zločina u Moravcu navodno je utvrđeno da se radi o oružju iz koga su likvidirani Goran (57), Gordana (56) i Lidija (26) Đokić iz Aleksinca.

Prema nezvaničnim saznanjima, balističari niške policije obavili su zahtevnu ekspertizu u veoma kratkom vremenskom periodu, pribavivši važne dokaze za predstojeći krivični postupak protiv zločinaca. Oružje je pronađeno u Aleksincu, navodno u stanu Gorana Džonića iz Moravca, prvoosumnjičenog za učestvovanje u monstruoznoj likvidaciji.

Veštačenjem pronađenog pištolja koje je obavila balistika niške policije nedvosmisleno je potvrđeno da su projektili i čaure pronađeni na mestu zločina, ispaljeni iz pištolja koji je pronađen u Aleksincu, odnosno da se radi o oružju kojim su brutalno likvidirani Đokići. To je jedan od ključnih dokaza oko koga će se formirati budući krivični postupak protiv osumnjičenih - kaže izvor.

Trag koji na čauri ostavlja udarna igla pištolja, i trag koji na ispaljenom zrnu ostaje nakon prolaska kroz cev pištolja, jedinstveni su poput otiska prstiju kod ljudi. Samo je potrebno da se ti nalazi utvrde stručno, što su balističari niške policije i učinili.

Vatrogasac u penziji Goran Džonić (54), osumnjičen da je ubio i spalio svog brata od tetke Gorana Đokića (57), kao i njegove ženu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25), sudeći po ponašanju nakon hapšenja, pokušava da se izvadi na svoje psihičke probleme.

Kako objašnjavaju izvori upoznati sa slučajem, Džonić je do prekjuče, kada mu je određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, nekoliko puta promenio svoj iskaz, što ukazuje na to da on pokušava da se vadi na ludilo.