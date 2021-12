Ovih ŠEST lekcija možemo da naučimo od zemalja koje su u žarištu omikron soja!

Direktor SZO ispričao je na konferenciji da je 77 zemalja zaključno sa jučerašnjim danom registrovala omikron soj, ali da je ova varijanta verovatno prisutna i u nekim drugim zemljama, samo što one još uvek nisu zvanično registrovale prvi slučaj.

Južna Afrika, Velika Britanija i Danska tri su najveća žarišta novog omikron soja, koji je otkriven pre manje od mesec dana. Svaka od ovih država se na svoj način bori sa porastom infekcija novom varijantom korona virusa.

Velika Britanija planira da pojača kampanju davanja buster doza vakcine do kraja godine, posebno za starije i ugrođene građane.

Za to vreme u Južnoj Africi, naučnici tvrde da omikron soj izaziva blažu kliničku sliku, a ono što još uvek nije jasno je kakav uticaj vakcine imaju na ovu varijanti kovida 19.

Danska se odlučila za uvođenje restriktivnijih mera, kako bi sprečila širenje virusa među ljudima.

Svaka od ovih zemalja odlučila se za poseban pristup, a ovo su neke od lekcija koje bi ostale zemlje mogle da nauče od njih.

Prekasno je da se omikron soj zadrži van granica

Iako su mnoge države nakon pojave omikrona uvele restrikcije na putovanja u neke afričke zemlje, on je vrlo brzo pronašao način kako da se raširi planetom.

- Omikron se širi brže nego bilo koja varijanta do sada. Zabrinuti smo da će se ljudi opustiti i prihvatiti da on izaziva blage simptome - rekao je on.

Čak i da omikron izaziva blage simptome, ukoliko nastavi da se širi, mogao bi da postane veliko opterećenje za zdravstveni sistem.

Ova varijanta već je potvrđena u 36 država SAD-a uključujući i Vašington i Puerto Riko.

- Zamišljam da će se omikron soj uskoro proširiti svuda. Biće ga čak i u zemljama koje još uvek nisu registrovale ovu varijantu jer je u tim državamaograničena testiranja genoma kod pozitivnih pacijenata - rekao je Majkl Hed, stariji istraživač na Sauthempton Univerzitetu.

Neće trebati dugo dok omikron ne postane dominantan u svetu

Prva dva slučaja omikrona potvrđena su u Velikoj Britaniji 27. novembra. Od tada ovaj soj zamenio je dominantnu varijantu, pokazuju zvanični podaci Instituta za javno zdravlje.

- Nikada nije bilo značajnije da primite prvu, drugu ili buster dozu vakcine. Ne ostavljajte virusu mnogo šansi - saopštio je Kevin Fenton direktor regionalnog Instituta za javno zdravlje.

Velika Britanija je juče registrovala 88.376 novih slučaja infekcije, najviše od početka pandemije. Ista situacija juče je bila i u Južnoj Africi, koja je u sredu oborila crni rekord.

Zdravstvene vlasti u Danskoj izjaviole su da očekuju da će već sledeće nedelje omikron postati dominantan, a u poslednja 24 časa registrovali su više od 10.000 novoobolelih.

Predsednica Evropske Komisije Ursula fon der Lajen saopštila je na sednici da su procene stručnjaka da će do sredine januara omikron soj postati dominantan u 27 država.

Ona je zatim dodala da je sigurna da će članice uspeti da prebrode novi talas, budući da je 66 odsto građana EU potpuno vakcinisano.

- Poput vas i ja sam tužna što će i ovaj Božić biti u senci korona virusa - rekla je ona.

Prerano je da tvrdimo da novi soj izaziva blage simptome

Podaci iz Južne Afrike detaljno se analiziraju kako bi stručnjaci pokušali da predvide kako bi omikron soj mogao da se širi u drugim zemljama. Ton južnoafričkih stručnjaka po pitanju nove varijante vrlo je optimističan.

- Iako se podaci još uvek analiziraju, podaci pokazuju da aktuelna varijanta izaziva blaže siptome - saopšteno je sa državnog instituta u toj zemlji.

Studija koju je u utorak objavila velika kompanija koja se bavi zdravstvenim osiguranjem u Južnoj africi pokazala je da su vakcine manje delotvorne kod ovog soja, ali su sve sigurniji da on izaziva blažu kliničku sliku od prethodnih varijanti.

Dve doze fajzer vakcine delotvorne su 33 odsto, ali su 70 odsto efikasne u sprečavanju teže kliničke slike uključujući i hospitalizaciju.

Međutim, drugi naučnici i dalje su veoma sumnjičavi. Neki od njih smatraju da će broj dnevno obolelih u Velikoj Britaniji što će dovesti i do porasta broja onih kojima će biti potrebno bolničko lečenje već u narednih nekoliko nedelja.

Naučnisi će u narednom periodu posmatrati situaciju u Velikoj Britaniji u kojoj je 89 odsto građana starijih od 12 godina primilo bar jednu dozu vakcine. Međutim, u drugim državama slika je sasvim drugačija.

- U mnogim zemljama većina građana niej primila ni prvu dozu, posebno je teška situacija u Africi. Moramo da radimo na povećanju stope vakcinacije i u tim zemljama - rekao je direktor britanskog instituta.

Vakcine same po sebi neće usporiti ovaj soj

Zdravstveni stručnjaci preporučuju da kako se omikron bude širio, da zemlje nastave sa primenom mera poput socijalne distance i nošenja maski, kao i da se više računa povede o ventilaciji u zatvorenim prostorima.

- Omikron mora da se spreči merama koje funkcionišu. To nisu vakcine umesto maski i distanciranja. Potrebno je da uradimo sve. Budite odgovorni - rekao je direktor SZO.

Uplašeni za situaciju koja bi mogla da zahvati Britaniju, vlasti su otpočele jaku kampanju kako bi što više građana primilo treću dozu. Međutim, oni su takođe uveli restriktivne mere, pa je za posete noćnim klubovima i velike objekte neophodna kovid propusnica.

I južnoafrički ministar zdravlja je juče pozvao na odgovorno ponašanje građana i bolje poštovanje korona mera kako bi se sprečilo širenje virus aposebno tokom praznika.

On je rekao da je osim mera neophodno i da što više siromašnih zemalja dobije pristup vakcinama što je pre moguće, ali ovo bi prema njegovim rečima moglo d apotraje.

Porast vakcinacije i testiranja

Pojava i širenje novog soja vrlo lako može da dovede do porasta broja osoba koje žele da prime buster dozu, a takođe bi mogao da se poveća i broj testiranja.

Dokaz za ovo je kolaps platforme preko koje se zakazuju testitranja, a ispred centara za vakcinaciju stvorili su se redovi.

Britanska agencija za lekove saopštila je da se udvostručio broj kupljenih kućnih testova za testiranje na korona virus.

ono što brine stručnjake je što se nakon pojave omikrona u Južnoj Africi nije povećala potražnja za vakcinama. Uprkos tome vlasti i dalje nastavljaju sa javnim apelima ljudima da se što pre vakcinišu.

Među njima je i predsednik te zemlje koji je na Tviteru pozvao građane da se što pre odluče na taj korak.

- Učinite sve što možete da biste ostali bezbedni - napisao je on.

Iako raste broj zaraženih, sve manje zemalja uvodi lokdaun

s obzirom na pojavu soja i porast slučajeva, ono što je ostalo upečatljivo je da veoma malo zemalja govori o uvođenju lokdauna.

Premijer Velike Britanije Boris Džonson upozorio je građane da budu oprezni i razmisle o svojim aktivnostima, umesto da budu primorani d aprovedu praznike na isti način kao prošle godine.

Zemlje još uvek koriste niz drugih mera kako bi obudzade širenje omikron i delta soja. Norveška je tako uvela zabranu služenja alkohola u restoranima i barovima, uvedena su ograničenja u školama, a ubrzana je i kampanja vakcinacije.

U australijskoj državi Novi Južni Vels gde je vakcinisano 93 odsto građana starijih od 16 godina, ograničenja se ove nedelje ublažavaju uprkos pojavi omikron soja.

- Virus je ovde, omikron je u Australiji i mi ćemo živeti sa virusom, nećemo dozvoliti da nas vuče nazad - rekao je australijski premijer Skot Morison.