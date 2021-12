'DEDA MRAZ STIŽE!' Tajna služba i vojska uveravaju decu da im stižu pokloni - uprkos KORONI!

Iz zajedničke američko-kanadske vojne operacije koja već 66 godina prati Deda Mraza u njegovoj globalnoj misiji poručeno je deci da je Božić Bata na putu sa sankama punim igračaka i dobrodošlom dozom radosti.

"Deda Mraz ovo radi vekovima, on je profesionalac", rekla je kapetan kanadske vojske Aleksandra Hejduk, portparolka Severnoameričke komande za protivvazdušnu odbranu (NORAD).

Santa Claus has nearly finished delivering his presents 🎅🎄 - watch Santa's progress as he delivers presents to children around the world with the NORAD Santa Tracker https://t.co/6VaRMaOtl6

Komanda NORAD sa sedištem u vazduhoplovnoj bazi Peterson u Kolorado Springsu zadužena je za nadgledanje protivazdušne odbrane i izdavanje vazdušnih i pomorskih upozorenja.

Od 1955. njihova praksa u ovo doba godine je praćenje Deda Mraza, od kako su novine iz Kolorado Springsa odštampale broj lokalne robne kuće kako bi deca mogla da pozovu i razgovaraju sa Deda Mrazom, navodeći greškom broj NORAD-a, koji se tada zvao Kontinentalna komanda protivvazdušne odbrane.

The Big Red Protective Detail is selected, assembled and stands ready to fulfill their seasonal mission. The American public can rest assured that Mr. S. Claus, here from the North Pole, will travel safely and securely throughout his U.S. tour. #BigRedDetail pic.twitter.com/FCrP737rxb