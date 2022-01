Muškarci koji su preležali kovid su u ozbiljnoj opasnosti: Antitela napadaju organizam?

Mesecima nakon oporavka od infekcije SARS-CoV-2, oporavljeni ljudi mogu imati povišene nivoe antitela koja bi greškom mogla da napadnu sopstvene organe i tkiva, čak i kod pacijenata koji su imali blage ili nikakve simptome, pokazalo je novo istraživanje.

Istraživači sa Instituta Cedars-Sinai u Los Anđelesu otkrili su da infekcija virusom koji izaziva kovid-19 može da izazove imuni odgovor koji traje i nakon inicijalne infekcije i oporavka pacijenata, čak i ako nisu imali teški oblik bolesti.

Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnom časopisu Journal of Translational Medicine.

Kada je neko zaražen virusom ili drugim patogenom, telo oslobađa proteine zvane antitela, koja su tu da otkriju strane supstance koje će ih sprečiti da napadaju ćelije tela, ali u nekim slučajevima telo proizvodi autoantitela koja mogu da napadnu sopstvene organe i tkiva.

Istraživači sa Instituta Cedars-Sinai otkrili su da su ljudi koji su pobedili infekciju virusom SARS-CoV-2 imali širok spektar autoantitela do šest meseci nakon potpunog oporavka.

I pre ove studije, naučnici su znali da teški slučajevi kovida 19 mogu opteretiti imuni sistem do te mere da su počela da se formiraju takozvana autoantitela, ali ovo je prva studija koja ukazuje ne samo na povišena autoantitela nakon blage ili asimptomatske infekcije već i o njihovoj postojanosti tokom vremena.

Autoantitela su antitela koja telo proizvodi na sopstvene antigene. U principu, imuni sistem razlikuje antigene drugih ljudi od svojih i deluje samo na tuđe.

Međutim, ponekad se razvije imunološka reakcija protiv sopstvenih antigena (autoimunost), a mogu se javiti i razne autoimune bolesti (npr. sistemski eritematozni lupus, reumatoidni artritis, mijastenija gravis).

U studiji je učestvovalo 177 zdravstvenih radnika sa potvrđenim dokazima o kovid infekciji, koji su se oporavili od bolesti pre nego što je vakcina postala dostupna.

Naučnici su uporedili svoje uzorke krvi sa uzorcima uzetim od zdravih ljudi pre pandemije.

Pokazalo se da svi učesnici studije sa potvrđenom infekcijom koronavirus imaju uporna autoantitela, uključujući ona koja mogu izazvati hronično zapaljenje i povrede zglobova, kože i nervnog sistema (lupus, reumatoidni artritis).

- Neka od autoantitela koja smo pronašli povezana su sa autoimunim bolestima koje obično pogađaju žene češće nego muškarce, ali u ovoj studiji muškarci su imali veći broj povišenih autoantitela od žena.

- S jedne strane, ovi rezultati su paradoksalni s obzirom na to da su autoimuna stanja obično češća kod žena. Ali u isto vreme, to je donekle očekivano s obzirom na to da znamo da su muškarci osetljiviji na najteže oblike kovida 19 - poručuju stručnjaci.

Čeng i njene kolege istražuju da li su povišena autoantitela povezana sa simptomima koje pate od dugotrajnog kovida i planiraju da prouče nivoe autoantitela nakon infekcije novijim varijantama virusa.