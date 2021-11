DOKAZANO: Ko najčešće završi u bolnici zbog korone?

Stopa hospitalizacije kovid pacijenata koji su već jednom imali koronavirus pet i po puta je veća nego pacijenata koji s se vakcinisali, a prethodno nisu imali SARS-CoV-2. To znači da je bolji imunitet posle vakcinacije nego prirodne infekcije, pa čak i u slučaju delta soja, podaci su Centara za kontrolu i prevenciju bolesti iz Amerike (CDC).

Istraživanje je sprovedeno na osnovu podataka hospitalizovanih pacijenta u 187 bolnica u devet država SAD od januara do septembra 2021. To su pacijenti stariji od 18 godina, koji su u prethodnih 90 do 179 dana, odnosno tri do šest meseci, imali kovid ili primili mRNK vakcinu, a to su "Fajzerova" ili "Modernina".

- Šanse za laboratorijski potvrđeni kovid 19 među nevakcinisanim odraslim osobama sa prethodnom infekcijom SARS-CoV-2 bile su 5,49 puta veće od izgleda među potpuno vakcinisanim primaocima mRNA kovid vakcine koji nisu imali prethodnu dokumentovanu infekciju. Sve osobe koje ispunjavaju uslove treba da se vakcinišu protiv kovida 19 što je pre moguće, uključujući i nevakcinisane osobe koje su prethodno bile zaražene SARS-CoV-2 - navodi CDC i naglašava:

- Imunitet izazvan vakcinom više je štitio od imuniteta izazvanog infekcijom, uključujući i period prevlasti delta varijante - navodi CDC i dodaje da su nalazi studije u skladu sa ranijim dokazima - da su titri neutrališućih antitela nakon prijema dve doze mRNA vakcine visoki.

Studija je otkrila i da je korist od vakcinacije u poređenju sa infekcijom bez vakcinacije veća za one koji su primili "Moderninu" nego za one koji su izabrali "Fajzerovu" vakcinu, što je, kako se kaže, i u skladu sa nedavnom studijom koja je otkrila veću efikasnost "Moderninog" cepiva u odnosu na "Fajzerovo" u sprečavanju hospitalizacije.

IZRAELSKA STUDIJA CDC je podsetio i da se nalazi ove studije razlikuju od onih iz retrospektivne kohortne studije sprovene u Izraelu tokom dominacije delta soja, koja nije pokazala veću zaštitu za vakcinisane. Ali izraelska studija procenila je svaki pozitivan rezultat testa na SARS-CoV-2, dok je američka rađena samo među hospitalizovanim pacijentima. Izraelska studija je, takođe, ispitivala samo vakcinacije koje su se desile šest meseci ranije, ali ne i korist od novijih.

Takođe, CDC je napomenuo i da se ovi rezultati možda ne mogu generalizovati na nehospitalizovane pacijente koji imaju različit pristup medicinskoj nezi ili različita ponašanja u potrazi za zdravstvenom zaštitom, a posebno izvan devet država obuhvaćenih studijom.