SVE O DUPLOM MUTANTU KORONE KOJI JE HARAO INDIJOM: Delta soj registrovan i u Srbiji, a zbog JEDNE stvari lekari strahuju

Soj virusa SARS-CoV-2 koji se prošle godine u oktobru pojavio u Indiji i dobio naziv "dupli mutant" razlikuje se od prethodno dominatnog britanskog soja

Indijski, odnosno delta soj korona virusa stigao je u Srbiju, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Ovaj soj korona virusa prisutan je u oko 100 zemalja sveta, a prvi put je detektovan u oktobru prošle godine u Indiji, zbog čega je prvobitno dobio kolokvijalni naziv indijski soj. Potom su stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije odlučili da svakom novom soju korona virusa daju ime po slovima iz grčkog alfabeta, pa je tako indijski soj dobio naziv delta soj.

Koji su simptomi?

Iako se na početku mislilo da delta soj daje iste simptome kao i prethodno dominantni britanski, ispostavilo se da je manifestacija zarazom ove varijante virusa drugačija.

Za razliku od prethodne varijante korona virusa, delta soj karakterišu glavobolja, curenje nosa, povišena temperatura, crvenilo i bol u grlu. Zbog toga se laički smatralo da je delta soj sličan prehladi.

To je demantovala virusolog Ana Gligić.

- Ne možemo infekciju korona virusom da svedemo na nivo prehlade. Od prehlade se ne završava u bolnici. To što sada korona ima slične simptome kao prehlada može da bude pomalo zbunjujuće za neiskusnije lekare i da im oteža da ga dijagnostikuju - rekla je Gligić.

Da li je opasniji od prethodnih sojeva?

Ono što je za sada poznato je da se delta soj brže širi od prethodnih sojeva korona virusa koji su bili dominatni.

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon naveo je da se spominje brže prenošenje za 40 do 60 odsto.

- Prvobitni virus se prosečno prenosio od jednog zaraženog na drugog na tri novozaražena, a ovaj se prosečno prenosi na pet - objasnio je dr Kon.

- Upravo zato i obuhvat vakcinacijom mora biti znatno veći da bismo sprečili to njegovo prenošenje.

Austrijski virusolog Norbert Novotni upozorio je pre nekoliko dana da bi delta soj korona virusa mogao da upropasti ovo leto.

- Najbolja strategija u borbi protiv novog soja je brza vakcinacija - poručio je Novotni i dodao da postoje jasne naznake da su potpuno imunizovana lica zaštićena.

Kako se zaštititi i da li postojeće vakcine "rade"?

Epidemiolozi i virusolozi se slažu u jednom - propisane mere u vidu nošenja maske i održavanja fizičke distance ni u kom slučaju ne bi trebalo kršiti dok korona virus ne bude u potpunosti savladan.

Drugi način zaštite od novih sojeva korona virusa, pa i od delta soja, je vakcinacija.

Takvu poruku poslali su, pored zdravstvenih stručnjaka, i proizvođači cepiva protiv korona virusa.

Vakcina farmaceutskih kuća Fajzer/Bajontek veoma je efikasna protiv delta verzije korona virusa, izjavio je pre 7 dana Alon Rapaport, medicinski direktor Fajzera u Izraelu.

- Podaci koje danas imamo, prikupljeni iz istraživanja koja sprovodimo u laboratoriji, uključujući podatke sa onih mesta gde je indijska varijanta delta zamenila britansku kao uobičajenu varijantu, ukazuju na to da je naša vakcina vrlo efikasna, oko 90 odsto u prevenciji korona virusne bolesti kovid-19.

Tri doktora tri vakcine

Krajem juna i iz Rusije je stigla vest da njihova vakcina "Sputnjik V", prva registrovana vakcina protiv korona virusa na svetu, štiti i od delta varijante korone.

- Efikasnost ruske vakcine "Sputnjik V" protiv indijskog, odnosno delta soja iznosi oko 90 odsto - izjavio je Denis Logunov, zamenik direktora Ruskog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja.

Logunov je rekao da je efikasnost vakcine protiv delta soja virusa izračunata na osnovu digitalnih medicinskih podataka.

Postojeće vakcine, istakao je epidemiolog Kon, štite i od novih sojeva.

- Upravo je to jedini izlaz iz ove situacije - istakao je Kon, pozivajući nevakcinisane da se zaštite.

Sa njim se slaže i imunolog i mikrobiolog Milanko Šekler:

- Važno vakcinisati se na vreme, jer je to najbolja vrsta zaštite. Vakcina radi i to je suština i najvažnije. To što te je inficirao delta soj ne menja ništa u tvom životu ako vakcina radi, ako su simptomi blaži i ako ti život nije ugrožen.