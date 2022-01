PETI TALAS KORONE KOSI SVE PRED SOBOM: Redovi pred kovid ambulantama, dupliran broj novozaraženih

Ispred kovid-ambulanti ponovo su formirani redovi, a procene epidemiologa o više hiljada inficiranih koronom za dan se obistinjuju. Sa 10 odsto pozitivnih od ukupnog broja testiranih gotovo cele prošle sedmice, već smo stigli do pozitivnosti od skoro 25 odsto. Juče je gotovo svaki četvrti testirani dobio pozitivan nalaz na kovid 19, a kojom se brzinom omikron širi u svetu, i kod nas može da se očekuje rapidno povećanje broja inficiranih iz dana u dan.

Za poslednja 24 sata testirano je čak 21.876 ljudi, kao u jeku najjačeg udara četvrtog talasa, a infekcija je potvrđena kod 5.224, što je gotovo duplo više nego dan ranije.

Sad je već sasvim izvesno da smo u zaletu petog talasa epidemije. Nikada dosad se broj inficiranih nije ovako brzo uvećavao. Jedino što ohrabruje su informacije iz zemalja u kojima je on ranije počeo - da omikron izaziva značajno blažu kliničku sliku nego delta soj. Kao i da ne puni bolnice. To su, ipak, ocene koje bi trebalo uzeti sa rezervom. Praksa i to može da demantuje.

Zasad je u kovid-bolnicama relativno mirno - na lečenju je ukupno 2.188 obolelih, od kojih 79 na respiratorima. Kao što je i do sada bilo na početku svakog novog talasa, smrtnost je manja, zapravo se 19 preminulih za poslednjih 24 sata može zaračunati u žrtve prethodnog, četvrtog talasa kovida.

Zasad je pritisak značajno povećan samo na kovid-ambulante. Doktor Branko Joković, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Zvezdara, kaže, za "Novosti", da se broj pacijenata u kovid-ambulantama duplirao u odnosu na onaj od pre dve nedelje:

- Pacijenti se masovno žale na zapušen nos i temperaturu, a treći simptom je bol u grlu. Nije redak ni bol u mišićima i zglobovima koji može da postoji iako nema temperature - objašnjava dr Joković.

Doktor Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Palilula", rekao je u utorak "Novostima" da ispred ambulanti nikad nisu bile veće gužve:

- Juče smo registrovali duplo veći broj, a verujem da će izveštaj za današnji dan da pokaže da smo čak za 200 odsto imali više pacijenata. Uglavnom dolaze mlađi i nevakcinisani. Većinom se žale na visoku telesnu temperaturu, težak umor i malaksalost, suv kašalj i bol u grlu. Pojedini prijavljuju i dijareju.

Doktorka kovid-ambulante Doma zdravlja Savski venac Slađana Tomić ističe da se zdravstveni radnici nadaju da se radi o soju sa blažim kliničkim slikama i sa manje hospitalizacija i smrtnih slučajeva.

- Zasad deluje da su blaže kliničke slike, ali ćemo tek za desetak dana videti kako će se razvijati bolest kod onih koji se sada javljaju u ambulante. Treba obratiti pažnju na svaku temperaturu, respiratorne probleme, kašalj. Ako kašalj bez temperature napreduje, ako se osećate loše, imate malaksalost, kostobolju, bolove u mišićima obavezno se javite lekaru - kaže dr Tomić.

ZABORAVILI VAKCINU

Doktor Zoran Bekić, direktor DZ Savski venac i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu, takođe, potvrđuje da je primetan povećan pritisak na kovid-ambulante:

- Zabrinjava i dalje nedovoljno interesovanje za imunizaciju. U ponedeljak je, na Beogradskom sajmu, ukupno vakcinisano svega 350 ljudi.