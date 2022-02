OMIKRON NAJVIŠE NAPADA DECU I STARIJE: Lekari su precizno objasnili zašto su baš ove dve grupe najizloženije virusu

Prema podacima koji dolaze iz domova zdravlja, ali i prema rečima lekara iz kovid bolnica, zaključujemo da je ovaj aktuelni talas korone zahvatio najviše stariju populaciju, ali i decu.

Kako lekari objašnjavaju, stariji su u problemu jer već imaju pridružene bolesti koji u kombinaciji sa novim sojem korone mogu dati neku ozbiljniju kliničku sliku, dok su deca nezaštićena populacija vakcinom, ali postoji verovatnoća da je došlo i do još jedne pojave, do proboja imuniteta. Srećom, kod dece virus ne pravi ozbiljne probleme, kao i kod mlađih ljudi.

Direktor Doma zdravlja Savski venac dr Zoran Bekić izjavio je da je epidemijska situacija ozbiljna, te da omikron cirkuliše u populaciji, i podsetio da je delta soj još uvek prisutan. On je, takođe, istako da se omikron soj pomera ka deci i ka starijim osobama koji su najčešći pacijenti u bolnicama.

- Najčešće su to nevakcinisane osobe, jer u starijoj polulaciji dve trećine je imunizovano. Ono što zabrinjava je da poslednjih sedam dana raste broj inficirane dece. Krajem decembra bilo je do dvoje dece u Savskom vencu, u prvim danima ove godine od 10 do 12, krajem prošlog meseca 25, dominiraju školaska deca - njih 20, a petoro je predškolskog uzrasta. Planirani raspust je sjajna stvar, kao što je bio i krajem oktobra, kada je zaustavljena kriva inficiranja, tako očekujemo da će se desiti i sada – izjavio je dr Bekić.

Bekić je pojasnio da je teško predvideti situaciju u vezi sa koronom.

U bolnicama definitivno dominiraju stariji pacijenti, barem je to slika u kovid bolnici Karaburma.

-Samo dva pacijenta su nam mlađa od 60 godina, to nikada nismo imali. Ne znam kako je u drugim bolnicama. Mi smo od početka godine do sada imali 240 pacijenata u ovoj maloj bolnici, a pacijenti se samo smenjuju, tako imamo, recmo, devet otpusta, 11 prijema, ispričao je komandant vojne kovid bolnice Karaburma, pukovnik docent dr Ivo Udovičić.

-To je sve starija populacija, kod nas je dve trećine pacijenata starije od 70 godina. I to je ono što smo mi stalno govorili, moramo imati empatiju prema starijim osobama. Omikron? To je bila zabluda da je blaga varijanta korona virusa, da izaziva blagu kliničku sliku, možda je to delimično tačno ali u mlađoj populaciji. Nama je, recimo, bilo mnogo lakše kada je polovina njih do 50 godina, a druga polovina pacijenata starijih od 50. Ovo sada je zaista teško, i ovako do sada nismo imali, priča dr Udovičić.

Kako je dalje objasnio, u pitanju su stariji pacijenti koji imaju teže oblike jer već imaju neke pridružene bolesti.

-To su pacijenti koji imaju dve ili više pridruženih bolesti, to su polupokretni pacijenti, kad ih stavite na kiseonik, pola pacijenata ne može do toaleta samostalno da ode. Kod starijih pacijenata sa koronom to je uglavnom teža klinička slika, plus osnovna bolesti koju kovid dodatno pogoršava, priča dr Udovičić.

Zašto su deca na udaru?

Veliki broj dece inficiran je novim sojem, a razlozi za to mogu biti različiti. Prema rečima lekara, deca se sa koronom dobro bore, ali da najveći problem predstavlja to što je mnogo zarazniji pa se brzo prenosi.

-Pravila nema. Mislim da je Omikron zbog velike prenošljivisti 10 puta veći od delte probio barijeru imunog sistema dece. Srećom klinička slika je slabijeg intenziteta i to za sada nije alarmantno. Ali sigurno će još virus mutirati i nadajmo se slabijem intenzitetu. U suprotnom biće velikog posla, kaže prof.dr Milorad Jerkan, direktor niškog Doma zdravlja.

Virusolog prof.dr Nada Kuljić Kapulica kaže da to što se sada dešava je jedna faza ovog virusa koji se brzo prenosi, pa je ovoga puta „krenuo“ na starije, ali i na decu koja nisu vakcinom zaštićena.

-Kada imamo da se virus brže prenosi, on inficira veliki broj ljudi, a kada imamo veći broj zaraženih, očekuje se imamo i one koji će zahtevati i bolničko lečenje, dok će nažalost neki i fatalno završiti, mislim na starije. Što se tiče kliničke slike bolesti, oni koji leče pacijente zaražene kovidom, kažu da daje dosta blažu kliničku sliku, ali pak masa ljudi oboleva i brojke rastu. Što se perspektive tiče, najpre moramo reći da ovaj virus pravi dosta promena, ali da li će ovo biti poslednja u nizu mutacija, čini mi se da u ovom momentu to niko ne zna niti može da tvrdi, objašnjava profesorka Kuljić Kapulica.

Virus će biti među ljudima, to je perspektiva, a ovaj uragan omikrona koji imamo ćemo izdržati i pretpostavljam da će se smirivati postepeno. Deca su tu populacija koja je nezaštićena, ali oni imaju blagu kliničku sliku, stariji su uvek najosetljiviji i na udaru, ali izdržaćemo, dodaje profesorka Kuljić Kapulica.