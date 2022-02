OPREZ, LEKARI UPOZORAVAJU: Uzdržavanje od intimnih odnosa posle preležane korone

Uzdržavanje od seksualnih odnosa posle preležane korone, pogotovo omikrona, potrebno je minimum mesec dana, a posle težih formi bolesti i duže, upozorio je urolog i seksolog prof. dr Aleksandar Milošević.

Ovo se, kako je rekao za Srpski telegraf, odnosi na sve pacijente, na muškarce i žene, bez obzira na to da li su po savetu lekara pili lekove protiv korone ili su imali blaže simptome, kakvi se najčešće javljaju kod omikrona.

- Svaka infekcija iziskuje odmor koji podrazumeva i uzdržavanje od seksualne aktivnosti koja je mali fizički rad, gde se troši dosta energije. Ovo se posebno odnosi na pacijente koji su preležali teži oblik korone i koji dugo posle toga osećaju umor, pa je potrebno vreme da bi se organizam u potpunosti oporavio. Neće se dogoditi ništa strašno ukoliko se seks dogodi spontano bez velikog naprezanja, ali smatram da ne bi trebalo ni razmišljati u tom pravcu neko vreme, posebno pacijenti koji su imali težak oblik infekcije - kategoričan je on.

Sve virusne infekcije, kako objašnjava prof. Milošević, napadaju sve ćelije u organizmu, pa može i da ostavi posledice na sve organe, uključujući i reproduktivne. Sami lekovi koji se koriste u borbi protiv korone ne utiču na potenciju.

- Ulazni put za koronu jesu pluća, ali kad virus uđe u krv, on prolazi kroz sve naše ćelije i ostavlja posledice na bubrege, testise, penis, oči, na sve naše organe, u zavisnosti od toga dokle je prodro pre nego što je organizam počeo da radi na zaustavljanju infekcije. Principijelno, virusi su neizlečivi, napadaju naše jedro i genom i iza sebe ostavljaju mrtvu ćeliju. To je idealna podloga za razvoj bakterijske infekcije, koja može da odnese čoveka nezavisno od virusa. Zato se daju lekovi da bi se sprečio razvoj bakterijske infekcije. To je takozvana sekundarna terapija, koja sprečava komplikacija koje stvaraju virusi, a svi lekovi koji se koriste prošli su rigoroznu kontrolu - dodao je prof. Milošević.

IZVANREDNA GIMNASTIKA

Međutim, psihijatar i seksolog prof. Jovan Marić ne slaže se s Miloševićem i smatra da nema potrebe za bilo kakvim uzdržavanjem od seksa posle preležane korone.

- Seksualna aktivnost je izvanredna gimnastika, svi mišići su aktivni, samo je pitanje da li čovek posle korone ima snage onoliko koliko bi želeo za seks. Sve zavisi da li je pacijent imao lakši ili težak oblik KOVID. Oni koji su preživeli teži oblik, koji su bili na respiratoru, kao ja, i jedva preživeli, dugo imaju problem s telesnom malaksalošću. Ali seks sam mogao da upražnjavam i na osnovu sopstvenog iskustva znam da je to korisno i dobro. Čovek se oseća lepo jer zna da bolest nije ostavila posledice na jednu važnu oblast, kao što je seksualnost - rekao je Marić, koji je dva puta preležao koronu.

Umor kod dece i sportista Malaksalost i hroničan umor posle korone zabeležen je čak i kod dece. Zato pedijatri i savetuju da se dete poštedi fizičkih napora. Kada su u pitanju odrasli, tu je situacija još opasnija. Bili smo svedoci da su usled fizičkih napora nakon preležane korone na terenu umirali i vrhunski sportisti, kao što je bio nigerijski košarkaš Majkl Odžo, koji je igrao za Crvenu zvezdu.

