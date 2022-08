'KOLEKTIVNI IMUNITET SLABI, SVE JE VIŠE ZARAŽENE DECE!' Doktor Bekić: Novi skok zaraženih očekuje se u septembru!

Direktor Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić rekao je danas da je nedovoljan broj ljudi u Srbiji primio četvrtu dozu vakcine, zbog čega je došlo do popuštanja kolektivnog imuniteta, te je poručio građanima da bi trebalo da se pridržavaju mera imunizacije.

Bekić smatra da u našoj zemlji ne postoje uslovi da se sprovedu mere kao u nekim evropskim zemljama kako bi se prokužila populacija i na taj način stekla kolektivna zaštita.

Bekić je za Tanjug ocenio da taj model nije primeren Srbiji.

- Kada bismo pustili da se ne pridržavamo svih mera u školama i na svim ostalim mestima, bojim se da bi tada došlo do skoka broja inficiranih osoba, a samim tim bi došlo i do daleko većeg broja hospitalizovanih pacijenata i do daleko većeg broja preminulih - objasnio je Bekić.

On je u izjavi za Tanjug naveo da na dnevnom nivou u našoj zemlji od korone umre od 10 do 15 osoba.

Kazao je da je u Austriji imunizacija bila obavezna, što nije bio slučaj u drugim zemljama, te da to sada omogućava toj zemlji da sprovodi drugačije mere imunizacije od ostalih.

Podsetio je da je većina građana Srbije sve tri doze vakicine protiv korona virusa dobila tokom 2021. godine, a četvrtu dozu je od marta do sada primilo manje od 1 odsto populacije.

Od novog soja virusa tešku kliničku sliku imaju stariji i hronični bolesnici, a kada je u pitanju broj zaražene dece Bekić je naglasio da je u Domu zdravlja Savsku Venac tokom juna bilo jedno do dvoje pozitivne dece nedeljno, dok je sada troje do desetoro dece zaraženo na dnevnom nivou.

- Veći je broj inficirane dece. Kliničke slike nisu toliko teške, ali određeni broj dece zahteva i bolnički tretman - kazao je Bekić.

Upozorio je da deca predstavljaju i veliki epidemiološki problem, jer su prenosioci infekcije i mogu zaraziti naše najstarije sugrađane koji su najugroženiji.

Novi sojevi korona virusa daju lakšu kliničku sliku, a na pitanje da li se građani zbog toga mogu opustiti i kakvi su simptomi novog soja doktor je rekao da se omikron soj brže širi nego delta soj i zahvata gornje respiratorne puteve.

- Međutim, kada imate određenu stariju populaciju koja ima pridružene bolesti i oslabljen imunitet, postoji velika verovatnoća da će se bolest spustiti na pluća, doći do komplikacija i, nažalost, do ishoda koji niko od nas ne želi - naglasio je Bekić.

Prema njegovim rečima u Srbiji je došlo do popuštanja imuniteta, te da samo jedan osto populacije ima očuvan imunitet.

Poručio je da bi zbog toga trebalo da se vakcinišu svi stariji od 60 godina, imunokompromitovani pacijenti, pre svega onkološki pacijenti, radnici u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kao i svi drugi građani.

Objasnio je da imunitet kod korona virusa popušta posle tri do šest meseci i dodao da imunitet od preležane infekcije kraće traje nego kod imunizacije, zbog čega se preporučuje da se određena doza vakcine dobije tri meseca nakon preležane infekcije.

Takođe, kazao je da se posle pet do šest meseci od poslednje imunizacije preporučuje nova doza vakcine.

Na pitanje da li građani treba da čekaju najavljenu polivalentnu vakcinu Bekić je ocenio da naši stariji sugrađani nemaju vremena da čekaju nešto što se sa sigurnošću ne zna kada će doći, već da treba da prime četvrtu dozu vakcina koje su sada dostupne u Srbiji.

Kada je u pitanju epidemiološka slika u Domu zdravlja Savski venac, Bekić je naveo da je u junu u toj zdravstvenoj ustanovi bilo 30 pregleda na dnevnom nivou, a sada je oko 200.

- U prethodnih mesec dana smo pregledali više od 5.000 pacijenata, polovina od njih su tzv. prvi pregledi, a 45 odsto su pozitivni - naveo je Bekić.

Kaže i da se očekuje da će broj zaraženih padati do kraja avgusta, ali da će doći do skoka početkom septembra, te da će eskalirati negde u kasnu jesen.

Poručio je da će se u odnosu na to koliko u Srbiji bude ugroženo javno zdravlje donositi nove mere zaštite i širiti bolnički kapaciteti.

Prokužiti populaciju je način za sticanje kolektivnog imuniteta, a ova mera je na snazi u Austriji, gde deca i nastavnici koji su zaraženi, a nemaju simptome, mogu normalno da pohađaju nastavu.