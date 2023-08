Nova varijanta korona virusa nazvana BA.2.86, koja ima veliki broj mutacija, pojavila se do sada u četiri zemlje - SAD, Velikoj Britaniji, Danskoj i Izraelu, a naučnici istražuju koliko se proširila i kako će se imuni sistem braniti od nje.

Nova varijanta, na društvenim mrežama nazvana i pirola, ima više od 30 mutacija u poređenju sa najbližim prethodnim oblikom BA.2, podvarijantom omikron, rekla je Džesi Blum, virusolog u Centru za rak "Fred Hačinson" u Sijetlu, u američkoj državi Vašington.

Prema njenim rečima, to je evolutivni skok uporediv po veličini sa onim koji je prvobitno doveo do omikron soja korona virusa, prenosi CNN.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) označila je u četvrtak BA.2.86 kao "varijantu pod nadzorom", što znači da zemlje treba da prate i izveštavaju o mutacijama koje otkriju.

Tri slučaja u Danskoj otkrivena su kod ljudi u različitim delovima zemlje, za koje se čini da nisu imali kontakt jedni sa drugima, saopštio je danski Institut za serume.

Naučnici sa tog instituta naglasili su da je još prerano da se govori o eventualnoj povećanoj zaraznosti nove varijante korone, navodeći da tek treba da se izvrše testiranja na ljudska antitela.

CDC is tracking a new lineage of the virus that causes COVID-19. This lineage is named BA.2.86, and has been detected in the United States, Denmark and Israel. CDC is gathering more information and will share more about this lineage as we learn it.