Otkrivena ruta Kobijevog helikoptera - Poznato šta je PROUZROKOVALO NESREĆU (FOTO+VIDEO)

Kobi je sa još osam osoba putovao u privatnom helikopteru koji se srušio, nesreću niko nije preživeo, a tu je bila i njegova 13-godišnja ćerkica Đijana.

Nije poznato da li je došlo do kvarova, ali je za sada jasno da je loše vreme prouzrokovalo nesreću - bilo je veoma maglovito, što je napravilo velike probleme pilotu.

Meteorolozi CNN-a su potvrdili da je vidljivost bila jako loša u vreme kada je helikopter pao.

RIP Coby Bryant, my heart goes to the rest of his family. We have just witness the fall of one of Basket Ball legend. pic.twitter.com/WjddyzIiQm