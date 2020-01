FBI pokrenuo istragu o nesreći u kojoj je poginuo Kobi Brajant - Helikopter leteo po magli

On je rekao CNN-u da se tim FBI za prikupljanje dokaza nalazi na licu mesta i da pomaže lokalnim vlastima u istrazi.

Inače zvaničnu istragu vodi Odbor za bezbednost nacionalnog saobraćaja i ispituje uzrok fatalne nesreće.

Kako se navodi, vremenski uslovi u trenutku leta nisu ispunjavali minimalne standarde za letenja zbog magle, rekao je portparol te službe Džoš Rubinštajn.

On je dodao da, kada su uslovi takvi, helikopterima se ne dozvoljava da lete.

