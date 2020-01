NEVIĐENI SKANDAL: Kobi Brajant poginuo, a čuvena televizija "sahranila" pogrešnog čoveka! (FOTO+VIDEO)

Nakon što je Kobi Brajant poginuo u stravičnoj nesreći u kojoj je, u padu helikoptera, pored njega i njegove ćerke Điane stradalo još sedmoro ljudi, britanski javni servis je napravio veliki skandal.

Naime, BBC je vest o ovoj tragediji objavio uz, greškom, prikazivanje snimaka živog i zdravog - Lebrona Džejmsa.

I genuinely cannot believe that the actual BBC News at 10 just did this pic.twitter.com/n6csMV9OOG