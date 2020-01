SVETSKA TRAGEDIJA! STRUČNJACI ZA PINK: Kobi Brajant je bio idol srpskim košarkašima! Bio je poseban, znao je I EVROPSKU I AMERIČKU KOŠARKU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Mark Blinch the Canadian Press via AP, Tanjug AP/Joe Giddens, Instagra.com, Tanjug AP/Michael Owen Baker | |

Sagovornici TV Pink kažu da je Brajan ostavio neizbrisiv trag u svetskoj košarci, i veruju da će istraga vrlo brzo da utvrdi pod kojim okolnostima se dogodila strašna tragedija koja je i dalje vest broj jedan u svim svetskim medijima.

Kobi Brajant, njegova ćerka Đijana i još sedam ljudi izgubilo je život nakon pada helikoptera u mestu Kalabasas u Kaliforniji. Prema navodima stranih medija, kada se desila stravična nesreća, vreme je bilo izuzetno loše.

Vremenski uslovi u trenutku nesreće nisu bili ni malo dobri. Bilo je oblačno i maglovito uz sitne kapi kiše.

Ono što je dodatno otežalo vidljivost, jeste zagađenje i čestice koje su se pojavile u vazduhu usled divljih požara u Kaliforniji, a podaci se servisa za praćenje letova ukazuju da je helikopter naišao na probleme tokom leta iznad Zoološkog vrta u Los Anđelesu i da je potom kružio na niskoj visini dok su se vremenski uslovi pogoršavali.

Goran Krneta, pilot helikoptera, kaže za Novo jutro TV Pink da su na početku puta uslovi zapravo bili dobri za let, ali kako objašnajva, drugi deo je bio poguban.

- To je baza oblaka na 1.100 fita, negde oko 200 metara i nije mi jasno zašto je pilot skrenuo sa puta. On je u jednom momentu skrenuo sa auto-puta koji je dobar orjentir, ja bih se toga držao. Prvi pokazatelji ukazuju da je bila loša vidljivost i da je helikopter ušao u oblak. Ne isključujem i da je došlo do nekog kvara. Naravno, istraga će da pokaže – kazao je Krneta.

Kako objašnajva helikopter je dobar način za prevoz, jer može dosta da skrati put, a često se koristi i kod nas u ove namene.- Helikopter je najbolji za prevoz. U Srbiji imamo dva takva helikoptera. Na ovaj način on je mogao da skrati put za dva sata. Izuzetan je – kazao je Krneta.

“Živeo je za košarku 24 sata, zato je nosio taj broj na dresu”

Dragan Jakovljević, prvi trener KK Mladost, kaže da je Brajant ostavio značajan trag u svetkoj košarci, a mnogim košarkašima u Srbiji je bio idol.

- Bio je svakodnevnica svih nas. Mnogim našim košarkašima je bio uzor. On je jedan primer i simbol NBA, našoj deci je bio idol i uzor. Otišao je najveći pobednik i najkonstantniji čovek. Poginuo je sa svojom ćerkom koja je bila takođe veliki talenat. Talenta za košarku je bio nasledan – kaže Janković.

Goran Karadžić, bivši košarkaš, kaže da se Kobi Brajant od svojih američkih kolega razlikovao, jer je umeo dobro da igra i evropsku i američku košarku.

- Koliko je bio veliki, vidimo i po njegovoj smrti. Bio je specifičan po tome da se retko desi da Amerikanac krene iz Evrope dođe u NBA. Drugačiji je stil igranja u Evopi, drugačije je u SAD. On je uspeo da igra oba stila vanserijski. Menjao je brojeve na dresu, na kraju je nosio broj 24 i zbog toga je bilo raznih spekulacija zbog toga. Neki su pričali da je hteo da bude broj više u poređenju sa Majl Džordanom iz Čikago bulsa, ali Brajnat je pričao da je 24 zapravo oznaka koliko sati on igra košarku, košarka je bila njegov život – rekao je Karadžić.