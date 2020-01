EFES SLAVIO U BEOGRADU! Crveno-beli su pred večiti derbi poraženi od najbolje ekipe u Evropi (FOTO+VIDEO)

Zvezda sada ima četiri vezana poraza i sa skorom 9/13 zauzima 10. mesto na tabeli.

Efes je zabeležio 19. trijumf i zauzima prvo mesto.

Najefikasniji protiV Efesa bio je Dejan Davidovac sa 15 poena, dok su po 14 postigli Vladimir Štimac i Bili Beron. Efes je sa 24 predvodio Šejn Larkin.

.@AnadoluEfesSK keeps it's brilliant form up getting clear at the top of the standings! 👏#GameON pic.twitter.com/hkIMvBzSOU