LEGENDA JUGOSLOVENSKE KOŠARKE TVRDI: Besmisleno je nastaviti sezonu!

Bivša reprezentativka Jugoslavije u košarci Razija Mujanović rekla je da besmisleno da se prekinute sezone zbog pandemije koronavirusa nastave.

"Mislim da je bolje da se sve zaustavi, iz razloga što su sportisti dug period bez adekvatnog treninga. Mislim da je besmisleno nastaviti. Sportisti bi nepripremljeni mogli da uđu u takmičarski deo. Oni možda jesu trenirali kod kuće, ali to nije to. To nije dovoljno, jer utakmice i takmičenja zahtevaju mnogo više. Sportista da bi dao svoj najbolji učinak mora da bude stoposto spreman i fizicki i mentalno", rekla je Mujanović.

Ističe da će pandemija koronavirusa doneti krizu u celom svetu i to će automatski negativno da utiče na sport.

"Samim tim ulaganja će postatati manja. Naravno, uvek se su neke druge stvari prioritet", zaključila je ona.