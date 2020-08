JOŠ JEDAN ODLAZAK IZ FMP-A! Plej napustio Železnik, ali ostaje u ABA ligi!

FMP će u novoj sezoni u potpunosti ući sa renoviranom spoljnom linijom. Klub su napustili Marko Jeremić koji je otišao u Mornar, Ilija Đoković koji karijeru nastavlja u Splitu dok Aleksa Uskoković je prešao u Crvenu zvezdu.

Još jedno ime je danas pridodato na listu s obzirom da je Stefan Pot, jedan od najboljih igrača "Pantera" prešao u ambicioznu Igokeu.

Informaciju je potvrdio menadžer Miško Ražnatović na svom tviter profilu.

Pot je u prošloj sezoni za FMP beležio 8,7 poena po utakmici uz 5,2 aistencija.

Stefan Pot will play one more season in Aba league! He s the new player of BC Igokea!#BeoBasket