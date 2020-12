SVOJOM GREŠKOM SVE JE NASMEJAO - Zakucao sjajno, ali na SVOJ KOŠ! URNEBESNA SCENA U NBA (VIDEO)

U glavnoj ulozi je košarkaš Vašington Vizardsa Tomas Brajant.

Vašington je doživeo poraz od ekipe Orlanda (120:113), a meč će ostati upamćen po komičnom potezu centra Vizardsa.

Brajant je zakucao na ipresivan način na ovom meču, ali na pogrešan koš i tako poklonio dva poena protivničkom timu.

Pogledajte ovu urnebesnu scenu.

OH NO 😂😂



Thomas Bryant throws down a dunk ... the only problem? He did it on his own basket giving two points to the Magic! pic.twitter.com/NkbwB3214C