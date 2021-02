PARTIZAN IPAK SLABIJI OD IGOKEE: Košarkaši crno-beli izgubili na svom terenu!

Košarkaši Partizana su u 18. kolu ABA lige poraženi na svom terenu od Igokee (83:75).

Partizan je tako pretrpeo deseti poraz u 17 mečeva koliko je odigrao u regionalnom takmičenju. Jošilo, Ilioć i Klemons su sa po 16 poena predvodili Igokeu, 13 je dodao Atić. U Partizanu Tomas 18, Mika 15, Pejdž 14 poena.

Prvo poluvreme je u potpunosti pripalo Igokei. Gotovo tokom čitavog dela prvih 20 minuta izabranici Dragana Bajića su imali prednost. Odlično je funkcionisala saradnja njegovih izabranika, što najbolje pokazuje činjenica da su imali čak 15 asistencija u ovom delu igre.

Partizan je živeo zahvaljujući šutu Markusa Pejdža koji je postigao 3 trojke, a Veličković je ubacio dve. Na kraju prvog poluvremena Igokea odlazi sa prednosšću 36:42. Dvocifreni su u redovima gostiju bili Ilić i Atić sa 11 poena, dok je u Partizanu Pejdž postigao 9, Veličković 8.

Treći period Igokea je započela sjajano. Partizan u napadu nije imao rešenja na pokretljivu odbranu gostiju koji su rotirali pravovremeno, dok u napadu sradnja Ilića i Karmajkla je bila odlična i dovodila do lakih poena. Sredinom period bilo je plus 10 za Igokeu (43:53). Od tog trenutka Partizan je živnuo i posle nekih poena iz tranzicije uspeli su da izjednače. U igokei su u tom trenutku bili jako nezadovoljni suđenjem zbog nekoliko odluka, a ubrzo je Tomas trojkom doneo i vođstvo crno-belima (59:57). Ipak, Igokea je do kraja četvrtine ostala pribrana i vratila je vođstvo i na pauzu se otišlo sa 62:63.

Igokea je poslednji period ponovo bolje otvorila. Došli su serijom 7:0 do plus 8, a Partizan je kao i u Ljubljani dugo bio bez koša, tačnije pet minuta. Do kraja meče se igralo koš za koš. Za Partizan je odlično odigrao Erik Mika, dok je u igokei verovatno ključnu ulogu imao Marko Jošilo sa 8 vezanih poena. U trenutku na minut pre kraja meča Partizan je na minus 4 imao napad ali je Zagorac jako loše šutirao i do kraja Igokea je rutinski došla do pobede rezultatom 75:83.