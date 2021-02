'TIM PARTIZANA JE IZGUBIO IDENTITET!' Oglasio se trener Sašo Filipovski nakon poraza od Igokee!

Trener košarkaša Partizana Sašo Filipovski rekao je da je tim izgubio identitet usled velikog broja promena koje se traže posle svakog poraza, a da ekipa u porazu od Igokee nije poštovala dogovor.

"Posle svakog poraza se traže promene u timu. Tim je toliko promenjen da je izgubio svoj identitet. Treba da damo maksimum i iz ove sezone da izvučemo ono što može da se izvuče. Dovesti nove igrače više ne može za Evropu. To što smo tražili nismo mogli da potpišemo. Imamo to što imamo. Jednostavno, nije samo promeniti, treba vremena da ih uigraš. Kad novi dodje, vraćaš se dva koraka unazad da spremiš ekipu. A, na tržištu nema baš igrača za koje se klubovi tuku, da možemo da ih dovedemo", rekao je Filipovski posle utakmice.

Partizan je izgubio od Igokee sa 83:75 i tako vezao četiri poraza u ABA ligi.

Filipovski je naveo da ima "više razloga" za poraz i nije želeo da traži alibi u "emotivnoj ispražnjenosti" posle pobede nad Lokomotivom u Evrokupu.

Ta utakmica nam je uzela mnogo, mnogo energije. Ali, da tražim izgovore... Zašto nula poena, ne znam... Imali smo dosta čistih situacija. Hrabro smo uzimali te šuteve. Jednostavno ih nismo pogodili - kazao je Filipovski.

Govoreći o utakmici sa Igokeom, Filipovski je rekao da Partizan "nije zaustavio ono što je bilo dogovoreno", a to je kreacija Entonija Klemonsa koji je, kako je naveo, pravio mnogo problema.

Trener Igokee Dragan Bajić čestitao je svojim košarkašima.

Mislim da smo zasluženo trijumfovali. Partizan se nije snašao na našu čvrstu odbranu. Jako je dobro funkcionisalo. Dozvolili smo Partizanu da se priključi svojim greškama, ali smo bili dovoljno pametni i nagradjeni smo za požrtvovanost - rekao je Bajić.

Naveo da Igokea igra lepo tokom cele sezone i istakao je da "uvek može bolje", ali da do sada postignuto niko nije očekivao, pa i on sam. Upitan da li Igokea može do trofeja u ABA ligi, Bajić je rekao da to "nije realno" s obzirom na konkurenciju, kao i da klub iz Republike Srpske nije opterećen rezultatom.