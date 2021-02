Jokić sa pomešanim emocijama posle tripl-dabla! Balašević mi je pomogao da privolim suprugu

Denver Nagetsi su pobedili, Nikola Jokić je proslavio rođendan i upisao svoj novi tripl-dabl u NBA ligi. Samim tim, moglo bi se reći da je posao obavljen na dobar način i da Majkl Maloun može da bude i više nego zadovoljan utakmicom u Klivlendu (103:120). Srpski igrač imao je 16 poena, 12 skokova i deset asistencija.

I sam Jokić kaže da je zadovoljan partijom, a ističe da su on i momci na prigodan način proslavili njegov rođendan i poziv na Ol-Star utakmicu u Atlanti. Bilo je i ćevapa.

Bilo je zabavno, naravno. Jeli smo malo srpske hrane, imali smo lep dezert. Uvek je lepo biti sa momcima, drago mi je što su srećni zbog mene – kaže.

Dodaje da je srećan što je njegov saigrač, Džamal Marej večeras bio sjajan. Amerikanac je izjednačio rekord karijere sa 50 poena, a postao je i prvi igrač koji je šutirao više od 80% za dva i tri na takvom uzorku.

- Mislim da je kul to što je imao 50 poena, posebno sa takvom efikasnošću. Vrlo je zabavno videti ga kako to radi. I ranije je to uspevao sa vremena na vreme, bio je veoma „vruć“ na šutu, ali je večeras bio kao pravi bacač plamena. Ja bih voleo da se to desi, da zaigra na Ol-Staru, da imam partnera tamo. Naročito u poslednje vreme, igra fantastično – dodaje Jokić.

Međutim, jako skromni Jokić ističe da i dalje ima mesta za napredak i da želi da pomogne svojim saigračima da budu bolji.

- Mislim da u liderstvu ekipe mogu da budem znatno bolji, da budem malo racionalniji, da pomažem saigračima i sa pozicioniranjem. Nekada moram da ih vratim na pravi put – izjavio je Srbin.

Ali, srpski košarkaš imao je pomešane emocije zbog vesti o smrti Đorđa Balaševića. Njega je ta vest dočekala baš na rođendan, a ističe da je sam pevač i kompozitor imao veliki uticaj u njegovom životu, iako ga nikada nije upoznao.

- Na današnji dan, eto, preminuo je Balašević, čovek čiji sam ja veliki fan lika i dela. Onako, bile su pomalo pomešane emocije. Nisam stigao da ga upoznam lično, da mu se zahvalim što mi je pomogao da „prevarim“ devojku da mi bude žena. Žao mi je zbog toga i mislim da je veliki gubitak za sve nas, koji smo ga voleli – rekao je Jokić.