JOKIĆ OPET BRILJIRA I IDE KA MVP NAGRADI, ali - TIM GA KOČI! Žestok poraz Denvera, ni Srbin im ne može pomoći (VIDEO)

Nikola Jokić nastavlja da briljira, ali ne može sve sam! Srpski centar pokazao je još jednom čitavoj NBA ligi zbog čega je jedan od favorita za MVP nagradu, ali porazi kao ovaj protiv Toronta njegovom Denveru ne bi smeli da se događaju!

TORONTO RAPTORS - DENVER NAGETS 135:111

/38:30, 34:24, 26:27, 37:30/

Košarkaši Denvera upisali su drugi poraz u poslednja tri meča, a nije im pomoglo ni što je Srbin ponovo bio raspoložen za igru.

Od početka meča su Raptorsi uzeli stvaru svoje ruke i njihova prednost je tokom čitavog susreta samo rasla, sve dok sredinom četvrte deonice nije stigla do rekordnih 35 poena prednosti (112:87)!

Nikola Jokić je ostvario učinak od 20 poena, 10 skokova i pet asistencija za 30 minuta provedenih na parketu.

Jokić je igrao nešto manje nego inače, pošto ga je trener Majkl Meloun izveo iz igre posle treće četvrtine i rešio da ga odmara. Razlog je bio taj jer je prednost Toronta već bila ogromna i ništa nije moglo da pomogne Denveru da je eventualno sustigne.

Šuterski gledano, Jokić je za dva poena pogađao 8/12, za tri je bio neprecizan 0/2, a imao je i maksimalnih 4/4 sa linije slobodnih bacanja. Koliko je Jokić dominantan pokazuje i da je u svim statističkim parametrima lider u ekipi Denvera!

