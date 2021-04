NIKOLA JOKIĆ JE MAĐIONIČAR! Postao je NAJBOLJI U ISTORIJI: Srbin podelio 16 asistencija, oborio rekord i svađao se sa sudijama!

Denver se probudio na vreme i vezao je čevrtu uzastopnu pobedu!

Namučio ih je Orlando, imao 16 poena prednosti na poluvremenu, ali onda su Jokić, Marej i Gordon "dodali gas" i poveli Denver ka velikom trijumfu, dok je srpski centar ujedno ispisao istoriju NBA lige i to na maestralan način.

DENVER - ORLANDO 119:109 (23:29, 24:36, 38:21, 34:23)

Jokić je prethodnu noć završio sa 17 poena, 16 asistencija (!) i još devet skokova, a bez obzira što mu je falila jedna uhvaćena lopta za tripl-dabl, dugo će pamtiti ovu partiju.

Delio je "šakom i kapom" za svoje saigrače, pokazao koliko se razume sa Gordonom, nastavio je odličnu saradnju sa Marejem, a uloga organizatora igre donela mu je počasno mesto u istoriji NBA lige - nadmašio je i Vilta Čemberlena.

Jokiću je partija protiv Orlanda bila 81. u NBA u kojoj je zabeležio bar 10 asistencija, čime je preskočio čuvenog Čemberlena i preuzeo lidersku poziciju.

Jokic with 16 asssists.



Here are the top 10 games with most assists by a center by @Stathead.



So he now has 4 of the top 10 assists performances by a center. It’s just him and Wilt. pic.twitter.com/urVa5Bp0Oc