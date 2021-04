SRBIN GAZI SVE REDOM! Novi spektakularni tripl-dabl Jokića, Denverom se ori 'MVP, MVP' - VANZEMALJSKA PARTIJA (VIDEO)

Najbolji košarkaš NBA lige Nikola Jokić nastavlja da briljira u najjačoj ligi na svetu. Srbin je zabeležio 13. tripl-dabl sezone, a 54. u karijeri u trijumfu Denvera nad San Antoniom 121:119.

On je na parketu proveo nešto manje od 39 minuta i za to vreme postigao 26 poena (9/17 iz igre, 2/2 trojke, 6/6 slobodna bacanja), uz 13 skokova i 14 asistencija.

Ekipa iz Kolorada je ostvarila osmi uzastopni trijumf (najduža serija otkad je Jokić u klubu), odnosno 17. u poslednjih 20 mečeva, ali do njega nije stigla lako, iako je imala veliku prednost.

Izabranici Majka Melouna su već u prvoj četvrtini došli do dvocifrenog viška, u drugoj je isti narastao do +18 i činilo se da ih očekuje još jedna rutinska pobeda. Međutim, pad u poslednjih 12 minuta je mogao skupo da ih košta.

"Mamuze" su uspele da se rezultatski vrate i serijom poena potpuno istope razliku, pa da u završnicu uđu sa jednim posedom zaostatka. Majkl Porter junior je pogodio jedno od dva slobodna bacanja na 10 sekundi do kraja i ostavio rivalu šansu za pobedu.

Ipak, ispravio se blokadom u sledećem napadu, posle čega su Mari i Derozan promašili po polaganje i "grumenje" se nekako izvuklo.

Denverova pobeda dodatno dobija na značaju jer treću uzastopnu utakmicu nije nastupio DŽamal Mari, a osim Jokića, istakao se spomenuti Porter junior sa 22 poena i 10 uhvaćenih lopti, dok je poen manje od njega dodao Monte Moris.

Na drugoj strani, Derozan je upisao dabl-dabl (24 poena i 12 asistencija), dok je najefikasniji bio Vajt sa 25 poena.

Denver je sada četvrti tim Zapadne konferencije sa 34 pobede i 18 poraza, a San Antonio je deveti sa skorom 24-26.

"Srpski" derbi između Atlante i Čikaga pripao je Bogdanovićevoj ekipi koja je sa 120:108 savladala Vučeićev tim. Ali duel srpskih košarkaša ostao je u senci dvoboja Jang - Levin koji se zajedno ubacili čak 93 poena.

Od toga, Lavin 50 što mu je rekord karijere (39 u prvom poluvremenu). Imao je i osam skokova i pet asistencija.

Zach LaVine (39 PTS in 1st half) is the third player over the last 20 seasons to score 39+ points in the 1st half, joining Klay Thompson (40 PTS on Dec. 5, 2016) and Kobe Bryant (42 PTS on Mar. 28, 2003). pic.twitter.com/KDuBZwbbkO