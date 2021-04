Procureo snimak KRVAVOG KOŠARKAŠA ispred striptiz kluba: Dobio flašu u glavu, jer je ušao u pogrešno vozilo (VIDEO)

Sada je procureo i snimak tog događaja na kojem se vidi NBA košarkaš sa uočljivim povredama.

Kako navodi "Foks" čiji je novinar Endi Slejter i objavio snimak, Braun je 19. aprila napadnut kada je izašao iz kluba i ušao u pogrešno vozilo.

Osobe koje su u njemu sedele su mu nanele povrede glave, navodno udarcima staklenom bocom.

U tom trenutku je sa Braunom bio i Kevin Porter Džunior, a na snimku se vidi kako je donji deo glave igrača Hjustona bio prekriven krvlju.

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.



His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.



(Note: Audio muted by police) pic.twitter.com/DlMcoHzPco