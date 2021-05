AU, ČOVEČE! Jokić je uradio nešto što NIJE VIĐENO 50 GODINA: Sada je sasvim jasno - Srbin posle ovoga MORA da bude MVP

Sada je sve jasno - Nikola Jokić prosto mora da bude proglašen za najkorisnijeg igraća NBA lige!

Regularna sezona je gotova, a ono što je srpski centar u dresu Denver Nagetsa uspeo da ostvari nije viđeno praktično 50 godina!

U noći između nedelje i ponedeljka odigrani su i poslednji mečevi regularnog dela sezone, a naš košarkaš je zabeležio nastupe na sva 72 meča Denvera. I to kakve nastupe.

Ovo je konačni saldo - Nikola Jokić je regularni deo sezone okončao sa 1.898 poena, 780 ostvarenih skokova i 599 podeljenih asistencija.

On je time postao tek treći čovek u istoriji NBA lige koji je bio rangiran u TOP 5 igrača u sve tri kategorije - bio je treći najbolji poenter lige, peti najbolji skakač i treći najbolji asistent!

Pre njega, to su uspeli da urade samo legendarni košarkaši Elgin Bejlor i Vilt Čemberlen!

Nikola Jokic this season:



✅ 1,898 PTS

✅ 780 REB

✅ 599 AST



Jokic became just the third player in NBA history to finish a season ranked in the top five in total points (3rd), rebounds (5th), and assists (3rd), joining Elgin Baylor and Wilt Chamberlain (3x). pic.twitter.com/YR26ticwgE