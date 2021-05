SJAJNA IGRA BRATE: Šakil O'Nil čestitao Jokiću uz korišćenje Gugl prevodioca! Reakcija Srbina je NEPROCENJIVA (VIDEO)

Čini se da je Amerikanac pokušao da se obrati Jokiću na srpskom uz korišćenje Gugl prevodioca.

„Sjajna igra brate“, pokušao je da kaže Šek, dosta nespretno, što je isprva zbunilo Jokića koji je nepomično posmatrao .

Onda je to Šek ponovio, pa se Jokić zahvalio na srpskom.

Ako Nikola nastavi sa ovako dobrim partijama nema sumnje da će Šakil morati celu emisiju da vodi na srpskom.

Jokić na prva dva meča ima prosek od 36 poena, uz 61,7 posto uspešnosti šuta.



.@SHAQ had to show off his Serbian to Jokic 😂 pic.twitter.com/xCe744PMIU