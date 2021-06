E, ZBOG OVOGA SVI VOLIMO NIKOLU JOKIĆA! Snimak iz svlačionice posle skandala na parketu pokazuje KOLIKI JE ČOVEK! (VIDEO)

Nikola Jokić je proglašen za MVP-a ovogodišnje sezone u NBA ligi, ali nažalost fantastičnu godinu neće krunisati šampionskim prstenom.

Denver je "počišćen" 4:0 u polufinalu Zapadne konferencije protiv Finiksa, a poslednji meč Jokića obeležio je i incident. Jokić je isključen sa meča protiv Finiksa zbog jakog faula i zbog toga je završnicu morao da prati u svlačionici...

Borili su se njegovi saigrači, igrali zaista dobro, međutim Finiks je slavio 125:118 i ko zna šta bi se desilo da je Jokić umesto u svlačionici bio na terenu.

Izvinio se na konferenciji za medije, ali i pozdravio sa svim saigračima i članovima stručnog štaba, fizioterapeutima i praktično svima iz osoblja Denvera, zahvalivši se na tome što su mu pomogli da ova sezona bude nezaboravna.

Pogledajte!

Jumbotron at Ball Arena just showed Nikola Jokic high-fiving every Nuggets player, staffer and coach who walked into the locker room just now. pic.twitter.com/QzbhDrAocI