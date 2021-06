ZBOG OVOGA JE ISKLJUČEN NIKOLA JOKIĆ! Pojavio se snimak skandala iz NOVOG UGLA: Hteo da izbije loptu, a rival pao kao pokošen! (VIDEO)

Nikola Jokić je isključen prethodne noći sa meča Denvera i Finiksa još u trećoj četvrtini, a Nagetsi bez njega jednostavno nisu mogli da pariraju Sansima koji su ih "počistili" u plej-ofu. Bilo je 4:0 u seriji, ali da je Jokić ostao na parketu, možda bi Nagetsi još imali šansu...

Igrao je veoma dobro Jokić, međutim na oko četiri minuta do kraja trećeg kvartala napravio je jak faul i sudije su posle dugog većanja ocenile da je za isključenje.

Dosuđen je takozvani "flagrant 2", pa je Jokiću pokazan put u svlačionicu, ali da li zasluženo?

Sa tim se nisu složili mnogi NBA igrači koji su ligu zbog ovog poteza nazvali "mekanom", a kada se pojavio usporeni snimak tek onda je postalo jasno koliko su sudije bile preoštre i nisu marile za osetljivost trenutka.

Jokić je zamahnuo rukom da bi izbio loptu Kameronu Pejnu, i uspeo je u tome, ali je tim potezom malo zakačio i igrača Finiksa po nosu.

Odmah je Pejn pao na parket kao da je pokošen, a Devin Buker je pritrčao Jokiću da se obračuna sa njim posle čega su se umešali i ostali igrači na parketu. Pri odluci da isključe Jokića, arbitri se nisu vodili sukobom nego samo faulom nad Pejnom.

Pojavio se sada i novi ugao koji pokazuje da Jokić zaista jeste udario Pejna po nosu, a sami procenite da li je to dovoljno za isključenje u NBA plej-of utakmici.

Pogledajte!

Nikola Jokic got Cam Payne in the face. It wasn't close to as bad as it looked live, but the windup -- even though he was going for the ball and eventually got ball -- is why he's in the locker room right now.



Is LeBron, CP3, Steph getting ejected for that? It's a flagrant 1. pic.twitter.com/c3WCSf16gL