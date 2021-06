BOGDAN U FINALU ISTOKA - BORIĆE SE ZA TITULU: Igrao povređen, Atlanta rasplakala 'MVP-a'!

Atlanta je u finalu Istočne konferencije pošto je u "majstorici" savladala Filadelfiju, najbolji tim regularnog dela sezone na Istoku!

Houksi su bili bolji u ovoj seriji i uspeli su da na gostujućem terenu u odlučujućoj utakmici slave 103:96, pa će se tako sa Milvokijem boriti za mesto u velikom NBA finalu, dok Filadelfiju verovatno čekaju "tumbanja" preko leta.

Finalista istočne konferencije je i Bogdan Bogdanović koji je bio pod znakom pitanja pred meč zbog povrede kolena, ali ga je testirao na zagrevanju pred duel - i dobio dozvolu da igra.

Uticalo je to znatno na njega, ali je pomogao u rotaciji sa 22 minuta na terenu. Zabeležio je četiri poena (2/8 iz igre), kao i po dva skoka, dve asistencije i dve ukradene, a heroj utakmice bio je igrač koji je zbog njegove povrede morao da preuzme veću odgovornost.

Kevin Huerter je susret završio sa 27 poena, a pratili su ga Trej Jang sa 21 i 10 asistencija uz trojku sa 11 metara koja je "slomila" Filadelfiju, odnosno Džon Kolinsa sa dabl-dablom (14/16).

Trae Young puts up 21 PTS, 10 AST as the @ATLHawks win Game 7 and advance to the #NBAECF presented by AT&T! #ThatsGame



Atlanta will take on Milwaukee with Game 1 on Wednesday at 8:30pm/et on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Fbpfkab2hR