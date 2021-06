PATRIOTSKE LEKCIJE NEMANJE BJELICE - MENI JE REPREZENTACIJA SVE: Ne ljutite se na otkaze, shvatiće pred kraj karijere!

Srpski košarkaš Nemanja Bjelica govorio je o reprezentaciji Srbije koja je za njega svetinja, kao i otkazima pojedinih igrača nakon teške klupske sezone.

Srpski košarkaš Nemanja Bjelica postao je ovog leta slobodan agent i mnogi su mislili da će zbog toga "odjaviti" reprezentaciju, prosto kako ne bi rizikovao povredu pred potpis za novi NBA klub, ali se bez obzira na sve odazvao selektoru za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre.

Za njega je reprezentacija svetinja i to klupska košarka ne može da promeni, pa se na primeru "Belog" može mnogo toga naučiti. I njegove reči bi posebno mladi trebalo da upijaju...

"Nema tu šta da se razmišlja. Već više od decenije, čim završim sezonu u klubu, slede obaveze u državnom timu. Pokušaću da budem direktan koliko je to moguće i da izbegnem fraze. Meni je reprezentacija sve. Predstavljati Srbiju za mene je čast i zadovoljstvo. Što sam stariji i iskusniji, vidim da ni klupske titule, niti lična dostignuća ne mogu da se mere sa onim što si uradio za svoju zemlju. Kada kao sportista imaš priliku da usrećiš svoj narod, to je neprocenjivo", rekao je Nemanja Bjelica u intervjuu za "Sportski žurnal".

Objasnio je da za promene nisu krivi niti igrači niti treneri, kao i da je njemu kodeks ponašanja u reprezentaciji usadio bivši selektor Dušan Ivković.

"To ne može da se objasni. Od tada, pa do danas, to je za mene jedini ispravan način razmišljanja. Za reprezentaciju sam uvek tu i sva priča se tu završava", poručio je Nemanja Bjelica koji je nedavno proslavio 33. rođendan.

Bjelica ističe da se nada da će i on nekome biti primer, a šta se to promenilo?

"Leto u reprezentaciji je tada moglo da te lansira i da budeš u prvom planu. Ali, niko to nije gledao na taj način. Svi smo bili tu zato što nam je čast i zadovoljstvo. Zato se nikada ne treba ljutiti na one koji ne igraju, koji se ne odazovu. Svako od njih ima svoje razloge i to mora da se poštuje. Voleo bih samo da učinimo sve kako ne bismo izgubili mlade igrače koji bi u narednoj deceniji trebalo da budu okosnica. Što budu duže tu, više će shvatati ovo što govorim. Ponovo polazim od sebe. Kada sam došao pod zastavu, od Krstića sam učio kako treba da se ponašam i kakav odnos moram da imam", poručio j Nemanja Bjelica i dodao:

"Najlakše je izaći i prekršiti pravila. Ali, nije u tome poenta. Moglo je lako da se desi i da se meni sezona produži i da ne mogu da dođem. To bi me sigurno bolelo. Kao nekih ranijih leta, kada me je povreda sputala".

Nemanja Bjelica poručuje i da "razume sve momke" koji su otkazali selektoru i zna da ljudi koji se bave njihovim karijerama žele im sve najbolje, ali...

"Ko god može i ukaže mu se prilika, trebalo bi da igra za državni tim. Kako im se karijere budu bližile kraju, tako će sve više shvatati koliko je to zadovoljstvo. Tako i ja sada, sa 33 godine, želim da igram što duže. U NBA sam to najbolje shvatio, sve ti je posao, osim reprezentacije. A, ja košarku volim, pričinjava mi zadovoljstvo. Jeste odricanje kada celo leto, dok su drugi na odmoru, ti posvetiš reprezentaciji. Ljudi mi kažu: 'Ti nisi sebičan!' Zavisi kako se gleda. Možda sam baš izuzetno sebičan, kada zanemarim porodicu i prijatelje da bih radio ono što volim. Zato kažem, ne mogu da krivim druge što razmišljaju drugačije. Sve je to do čoveka", poručio je Bjelica i rekao nikada ne bi odustao od svojih kodeksa o reprezentaciji.

Srpski reprezentativac osvrnuo se i na odluku Nikole Jokića da ne igra za Srbiju ovog leta, i to nakon MVP sezone u NBA ligi.

"Prvo treba reći da je on pomerio granice u minuloj sezoni. Mnogi nisu ni svesni uspeha koji je napravio. On je igrač koji treba da igra za Srbiju narednih deset godina. Ako propusti jednu godinu, iz opravdanih razloga, to ne sme da mu se uzme za zlo. Da ne širim previše, ali Novak Đoković je u Jokiću dobio konkurenciju kada govorimo o najboljem i najvećem ambasadoru Srbije. Uspeh koji je napravio je neverovatna promocija za našu zemlju. Ne postoji ništa veće od MVP NBA lige", zaključio je Nemanja Bjelica.