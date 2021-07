SRBIJA OSTALA I BEZ BRONZE! Španac savladao Novaka u DRAMATIČNOM TREĆEM SETU!

10:46 - 3:5 – Busta servira za meč

10:43 - 2:5 – Busta siguran

10:39 - 2:4 – Busta čuva brejk

10:32 - 1:3 – Novak ostao u igri! Bilo je nezgodno, 30:30, ali je Novak uspeo da veže dva poena i osvoji prvi gem u III setu.

10:22 - 0:2 – Busta napravio brejkMalo kraći drugi servis Novaka, Busta je iskoristio i iz forhend riterna stigao do dve brejk lopte. Đoković je prvu spasao dobrim servisom, ali drugu nije mogao. Busta je igrao silovito i dobio maratonski poen.I napravio brejk

10:17 - 0:1 – Novak propustio brejk loptu, bacio reket na tribineĐoković je nakon drugog seta otišao da se presvuče, vratio se još svežiji i stigao do brejk lopte na startu III perioda. Nakon dugog relija, Novak nije uspeo da poen okonča na mreži, taj pasing-šot Buste je bio prejak.Ova duga razmena je podigla samopouzdanje Špancu, ali se ipak igralo na razlike, još dva puta.Novak je nakon jednog poena bacio reket na tribine, a Busta je na kraju uspeo da stigne do gema.

And guess what ? Djokovic won the second set 8-6 in the tie-break. We'll need a decider. #tennis #Olympics pic.twitter.com/weU2Y0Lk9x