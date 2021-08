EVROBASKET 2023: Srbija među nosiocima u kvalifikacijama

Selekcija Srbije, aktuelni šampion Evrope, nalazi se u prvom šeširu, gde su još Turska, Belgija, Francuska i Španija.

Žreb je na programu u petak, ukupno 38 selekcija biće podeljeno u deset grupa, a pobednici grupa i četiri najbolje drugoplasirane selekcije obezbediće plasman na Eurobasket, gde će biti i domaćini Izrael i Slovenija.

