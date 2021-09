DULE VUJOŠEVIĆ OTKRIO NEPOZNATE DETALJE O SMRTI KOŠARKAŠKE LEGENDE: 'Duda Ivković dobio infekciju od golubova'

Legendarni srpski trener Dušan Duda Ivković preminuo je u Beogradu u 78. godini života od posledica vode u plućima i herpesa. Povodom odlaska legende srpske košarke, o njemu je pričala još jedna legenda, Duško Vujošević, koji jeotkrio da je Duda infekciju dobio od golubova, koji su bili njegova velika strast.

- Znao sam da ima nekih određenih problema, da je dobio infekciju od golubova, koji su bili njegova velika strast, znam i da je imao nekih problema sa herpesom. Mada nikada ne znaš šta sutra nosi tebi. To je demon zvani sutra - rekao je Vujošević na početku uključenja.

Istakao je da je ovo težak momenat za srpsku košarku, koja bez Dude neće biti toliko jaka i uticajna.

- Ja ću ga pamtiti jer smo zajedno proveli deo zajedničkog života kroz košarku. Ne želim da nabrajam šta je sve uradio u košarci, znao je da se nametne, on je u određenom momentu bio i u Partizanu, ali najviše u reprezentaciji Jugoslavije, kroz sve faze dok se ona smanjivala. Možda po zlatu u Atini 1995. ali ja sam imao dosta različitog kontakta sa njima.

- Kada dođu ovakvi trenuci, shvata se i neka zaludnost veličine, ali sve što je on napravio, to ime će ostati zapamćeno, njegovo delo će ostati upisano za sva vremena, i kroz uspehe reprezentacije i kroz domaćinski odnos u KSS, zaista srpska košarka ovim gubitkom postaje manje značajna, bez obzira na godine, njegova snaga mentalna je za sve nas bila uverenje da će on proći kroz sve. Sve što je radio, radio je na monumentalan način, ta posvećenost golubovima, u reprezentaciji, trenerska organizacija... Manje smo snažni kada ostanemo bez jedne ovakve veličine - rekao je Vujošević.

Na kraju je Vujošević nagovestio da će KK Partizan na utakmici između Partizana i Efesa, od 19 časova sigurno imati organizovan oproštaj za legendarnog Dudu.

- Željko Obradović i Duda Ivković su bili kumovi, sigurno će biti organizovano i od strane kluba, desi se da se događaji isprepletaju na takav način.

